Jaguar Uranium reportó indicios de uranio, cobre y vanadio en Huemul, el histórico proyecto de Malargüe

La empresa canadiense Jaguar Uranium anunció los primeros avances de su campaña de exploración en el proyecto Huemul , ubicado en el departamento de Malargüe, donde informó haber identificado mineralización visible de uranio , cobre y vanadio en distintos sectores del área minera.

La compañía, que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE American), completó una campaña de campo de dos semanas durante la cual recolectó 200 muestras de roca en diferentes objetivos considerados prospectivos dentro del proyecto.

Según detalló la firma en un comunicado difundido este martes, los trabajos permitieron observar manifestaciones superficiales de mineralización que coinciden con antecedentes históricos de la zona . Sin embargo, aclaró que los resultados de laboratorio aún se encuentran pendientes y serán determinantes para confirmar la composición y concentración de los minerales detectados.

uemul vuelve a escena: reportan nuevos hallazgos en el histórico yacimiento de uranio de Malargüe

Qué encontraron en Huemul

Uno de los principales hallazgos reportados por Jaguar Uranium se produjo en las inmediaciones de la antigua mina Huemul, donde los geólogos identificaron y muestrearon afloramientos con presencia visible de minerales asociados al uranio y al cobre.

huemul I La empresa informó hallazgos preliminares de minerales críticos.

Además, la compañía evaluó por primera vez antiguas escombreras mineras, es decir, acumulaciones de material extraído durante la operación histórica del yacimiento. De acuerdo con la evaluación preliminar realizada en campo, estos sectores también presentarían mineralización de uranio, cobre y vanadio.

Otro de los puntos destacados del informe corresponde al sector denominado Uryco, ubicado en la zona sur del proyecto. Allí, los trabajos permitieron identificar una posible tendencia mineralizada de cobre que podría extenderse a lo largo de aproximadamente cuatro kilómetros.

La empresa remarcó que todas estas observaciones son preliminares y se basan en inspecciones visuales realizadas por los equipos técnicos, por lo que deberán ser validadas mediante análisis químicos.

Un proyecto con antecedentes históricos

El proyecto Huemul ocupa una superficie superior a las 27.000 hectáreas en el sur mendocino y posee un valor simbólico dentro de la minería argentina.

Se trata del primer yacimiento de uranio que produjo comercialmente en el país. La mina comenzó a operar en 1955 bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y mantuvo actividad hasta 1975.

Según registros históricos citados por la compañía, durante ese período se procesaron alrededor de 130.000 toneladas de mineral en la planta de Malargüe.

HUEMUL V La histórica mina de uranio mendocina que vuelve a despertar interés.

Esos mismos antecedentes mencionan leyes promedio de 0,21% de uranio, 2% de cobre y 0,11% de vanadio. No obstante, Jaguar Uranium aclaró que esos datos históricos no han sido verificados por la empresa y que no pueden considerarse recursos o reservas minerales actuales.

El contexto minero de Mendoza

El anuncio se produce en momentos en que Mendoza busca consolidar una nueva etapa de desarrollo minero impulsada por la aprobación de distintos proyectos metalíferos y por el interés creciente en los denominados minerales críticos.

En ese marco, Jaguar Uranium recordó que en marzo de este año firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza para avanzar en sus proyectos dentro de la provincia.

La empresa también vinculó el potencial de Huemul con el acuerdo de cooperación suscripto entre Argentina y Estados Unidos para el desarrollo de cadenas de suministro de minerales estratégicos, una categoría en la que el uranio ocupa un lugar relevante por su utilización en la generación de energía nuclear.

Qué viene ahora

La próxima etapa será la recepción de los resultados de laboratorio correspondientes a las 200 muestras obtenidas durante la campaña. Esos análisis permitirán determinar si las observaciones realizadas en superficie efectivamente contienen concentraciones significativas de uranio, cobre y vanadio y definir los pasos siguientes dentro del programa exploratorio.

"Las mineralizaciones visibles observadas en afloramientos y en las antiguas escombreras son consistentes con las descripciones históricas que inicialmente despertaron nuestro interés por Huemul", señaló el presidente y CEO de Jaguar Uranium, Steven Gold.

Por ahora, la empresa evita hablar de recursos o de una futura explotación. El foco está puesto en validar técnicamente los resultados preliminares y evaluar el verdadero potencial geológico de uno de los proyectos históricos más emblemáticos del sur mendocino.