Argentina Metals Corp., la empresa que explora en Mendoza, se presentó en la Bolsa de Toronto

La empresa Argentina Metals Corp., que desarrolla proyectos de exploración en el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), se presentó el mercado, mediante la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange). Se trata de uno de los mercados financieros más importantes del mundo para el financiamiento de proyectos mineros.
En el evento estuvo el CEO de Argentina Metals Corp., Raymond Harari; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; y la vicegobernadora Hebe Casado.
Los proyectos que tiene Argentina Metals Corp. en Mendoza
La cotización en Toronto permitirá a la firma ampliar sus posibilidades de financiamiento para avanzar en tareas de exploración y desarrollo de activos mineros. La Bolsa de Toronto es considerada una de las principales plazas bursátiles para la industria minera a nivel mundial.
En total, Argentina Metals Corp. tiene 26 licencias en Malargüe Distrito Minero Occidental y el primer proyecto que abordaron para la exploración se llama Las Estrellas.