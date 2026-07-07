7 de julio de 2026
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Minería

La minería registró un crecimiento interanual del 9,2% en mayo, según el INDEC

La producción minera volvió a mostrar un fuerte desempeño en mayo. Según el INDEC, el sector creció 9,2% interanual.

La minería registró un crecimiento interanual del 9,2% en mayo, según el INDEC

La minería registró un crecimiento interanual del 9,2% en mayo, según el INDEC

Por Sitio Andino Energía

Según un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) creció 9,2% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, continuando con la tendencia de un crecimiento sostenido. Así, el acumulado enero-mayo presentó un aumento de 7,8%, 6,2 puntos porcentuales (p.p.) superior al mismo período de 2025.

En la medición mensual, sin embargo, el incremento fue menor y avanzó 0,4% en comparación con abril. El índice serie tendencia-ciclo registra un aumento de 0,3% respecto al mes anterior.

En las subclases, la “Extracción de sal” traccionó el crecimiento del índice general: subió 128,9% interanual y acumuló 98,4% en el período enero-mayo. Por detrás quedaron otras subcategorías, como la “Extracción y aglomeración de turba” (123,4%) y “Extracción de petróleo crudo” (19,2%), entre otras.

Sin embargo, no todas las categorías finalizaron mayo por encima del índice general. “Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural” fue la subclase que más se contrajo, con un retroceso de 21,4%. Entre los vaivenes de las subclases, la minería sigue siendo uno de los sectores con mayor crecimiento económico. Sumado al agro y la energía, son tres de los sectores de la economía que continúan con expansiones y traccionan el crecimiento general de la economía.

El desempeño de las subclases del IPI de la minería

  • Extracción de petróleo crudo: 19,2%.
  • Extracción de gas natural: 5,5%.
  • Extracción de metales preciosos: 1,3%.
  • Extracción de minerales de hierro y de minerales metalíferos no ferrosos n.c.p., excepto minerales de uranio y torio: 41,9%.
  • Extracción de rocas ornamentales: -19,7%.
  • Extracción de piedra caliza y yeso: -14,1%.
  • Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos: 3,4%.
  • Extracción de arcilla y caolín: -13,1%.
  • Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos: 54,2%.
  • Extracción y aglomeración de turba: 123,4%.
  • Extracción de sal: 128,9%.
  • Extracción y aglomeración de carbón y explotación de minas y canteras n.c.p.: 9,4%.
  • Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural: -21,4%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el crecimiento de la minería y señaló que alcanzó “un nuevo récord histórico” en el índice tendencia-ciclo.

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