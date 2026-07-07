La minería registró un crecimiento interanual del 9,2% en mayo, según el INDEC

Según un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) creció 9,2% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, continuando con la tendencia de un crecimiento sostenido. Así, el acumulado enero-mayo presentó un aumento de 7,8%, 6,2 puntos porcentuales (p.p.) superior al mismo período de 2025.
En la medición mensual, sin embargo, el incremento fue menor y avanzó 0,4% en comparación con abril. El índice serie tendencia-ciclo registra un aumento de 0,3% respecto al mes anterior.
En las subclases, la “Extracción de sal” traccionó el crecimiento del índice general: subió 128,9% interanual y acumuló 98,4% en el período enero-mayo. Por detrás quedaron otras subcategorías, como la “Extracción y aglomeración de turba” (123,4%) y “Extracción de petróleo crudo” (19,2%), entre otras.
Sin embargo, no todas las categorías finalizaron mayo por encima del índice general. “Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural” fue la subclase que más se contrajo, con un retroceso de 21,4%. Entre los vaivenes de las subclases, la minería sigue siendo uno de los sectores con mayor crecimiento económico. Sumado al agro y la energía, son tres de los sectores de la economía que continúan con expansiones y traccionan el crecimiento general de la economía.