La minería registró un crecimiento interanual del 9,2% en mayo, según el INDEC

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Por Sitio Andino Energía







Según un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) creció 9,2% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, continuando con la tendencia de un crecimiento sostenido. Así, el acumulado enero-mayo presentó un aumento de 7,8%, 6,2 puntos porcentuales (p.p.) superior al mismo período de 2025.

En la medición mensual, sin embargo, el incremento fue menor y avanzó 0,4% en comparación con abril. El índice serie tendencia-ciclo registra un aumento de 0,3% respecto al mes anterior.

En las subclases, la “Extracción de sal” traccionó el crecimiento del índice general: subió 128,9% interanual y acumuló 98,4% en el período enero-mayo. Por detrás quedaron otras subcategorías, como la “Extracción y aglomeración de turba” (123,4%) y “Extracción de petróleo crudo” (19,2%), entre otras.

Sin embargo, no todas las categorías finalizaron mayo por encima del índice general. “Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural” fue la subclase que más se contrajo, con un retroceso de 21,4%. Entre los vaivenes de las subclases, la minería sigue siendo uno de los sectores con mayor crecimiento económico. Sumado al agro y la energía, son tres de los sectores de la economía que continúan con expansiones y traccionan el crecimiento general de la economía.

#DatoINDEC

La producción minera creció 9,2% interanual en mayo de 2026 y 0,4% respecto de abril https://t.co/JfQ7q0NyJJ pic.twitter.com/DwT0o4jsui — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 7, 2026 El desempeño de las subclases del IPI de la minería Extracción de petróleo crudo: 19,2%.

19,2%. Extracción de gas natural: 5,5%.

5,5%. Extracción de metales preciosos: 1,3%.

1,3%. Extracción de minerales de hierro y de minerales metalíferos no ferrosos n.c.p., excepto minerales de uranio y torio: 41,9%.

y de n.c.p., excepto minerales de y 41,9%. Extracción de rocas ornamentales : -19,7%.

: -19,7%. Extracción de piedra caliza y yeso : -14,1%.

: -14,1%. Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos : 3,4%.

: 3,4%. Extracción de arcilla y caolín: -13,1%.

y -13,1%. Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos : 54,2%.

: 54,2%. Extracción y aglomeración de turba: 123,4%.

123,4%. Extracción de sal: 128,9%.

128,9%. Extracción y aglomeración de carbón y explotación de minas y canteras n.c.p.: 9,4%.

y explotación de y n.c.p.: 9,4%. Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural: -21,4%. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el crecimiento de la minería y señaló que alcanzó “un nuevo récord histórico” en el índice tendencia-ciclo. LA ACTIVIDAD MINERA ALCANZÓ UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO EN MAYO (y Paredes corta una pelota increíble!)



El Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) registró una suba de 0,4% mensual sin estacionalidad y 9,2% interanual, acumulando un crecimiento de 7,8% en los… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 7, 2026