1 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Litio

La Legislatura aprobó el proyecto para explorar litio en el sur provincial

La Legislatura de Mendoza dio sanción definitiva a la DIA del proyecto de exploración de sales de litio “Don Luis y Otro”.

La Legislatura aprobó el proyecto para explorar litio en el sur provincial.

La Legislatura aprobó el proyecto para explorar litio en el sur provincial.

 Por Florencia Martinez del Rio

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva, con amplia mayoría, a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de sales de litio “Don Luis y Otro”, ubicado en los departamentos de San Rafael y Malargüe. Con este aval de la Legislatura de Mendoza, se habilitó la etapa exploratoria.

Este proyecto abarca una superficie de 234.256,5 hectáreas en San Rafael y Malargüe y corresponde a una fase de exploración para determinar si hay litio, en qué cantidades, de qué calidad, y si sirve para ser utilizado con fines comerciales e industriales.

Las sales de litio es un mineral considerado crítico para la transición energética y la producción de baterías para vehículos eléctricos, almacenamiento energético, celulares y dispositivos electrónicos.

Durante el tratamiento de este proyecto en comisiones, los legisladores recibieron a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; al director de Minería, Jerónimo Shantal; y al director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, quienes explicaron los detalles técnicos de la DIA emitida por la Autoridad Ambiental Minera.

Qué dice la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Don Luis y Otro"

La DIA presentada en la Legislatura por el Poder Ejecutivo fue aprobada por la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental y por la Dirección de Minería. Allí se establece que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y legales para su etapa de exploración.

SALINAS DON LUIS

Para ello, el Gobierno explicó que pasó por una instancia de evaluación sectorial en la que participaron diversas instituciones y organismos, tales como la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCUYO, el Departamento General de Irrigación, Vialidad Provincial, municipios, áreas de biodiversidad, patrimonio cultural, entre otros.

El expediente avalado por la Legislatura también incluye los documentos técnicos emitidos por la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de Malargüe, la Dirección Nacional de Vialidad, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Eco Parque, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, la Dirección de Transición Energética y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

A su vez, durante este proceso se hizo una visita técnica al lugar y dos audiencias públicas: la primera el 25 de noviembre de 2024, en San Rafael, y otra el 29 de noviembre de 2025, en Malargüe, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jimehlatorre/status/2072375787072741444?s=46&partner=&hide_thread=false

Condiciones y exigencias ambientales

El Gobierno determinó un conjunto de condiciones y exigencias ambientales que deberán cumplirse. Entre ellas: actualización de la línea de base ambiental, implementación de planes de monitoreo de agua, aire, suelo, flora y fauna, presentación de planes de contingencia, obtención de permisos sectoriales, constitución de seguros ambientales.

También se contemplan obligaciones vinculadas al control ambiental permanente, la gestión de residuos, la protección de la biodiversidad, el resguardo del recurso hídrico y la elaboración de una línea de base social indígena, con el objetivo de identificar y evaluar posibles impactos sociales y culturales. El esquema de control prevé la presentación periódica de informes, la posibilidad de inspecciones sin aviso y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento, así como la actualización ambiental del proyecto cada dos años.

Temas
Seguí leyendo

Comenzó la obra del Tren de Cercanías del Este en Mendoza: cómo será el recorrido y las 19 estaciones

El Gobierno nacional recortó subsidios al transporte: cómo impactará en Mendoza

Con aval definitivo, Mendoza pone en marcha la Ley Macro: beneficios para empresas y reestructuración

Milei reunió a los legisladores de La Libertad Avanza y los mendocinos anticiparon la agenda que viene para el Congreso

Tras el terremoto en Venezuela, piden una ley para crear un sistema nacional de alertas sísmicas

Asumió Diego Santilli y se convirtió en el cuarto Jefe de Gabinete de la era Milei

Adrián Ravier debutó como vocero y justificó el fin de la Zona Fría: "Ese dinero puede ir al Garrahan o a las universidades"

Privatizaciones: un mendocino reclama explicaciones sobre las valuaciones de AySA, Intercargo y el Belgrano

Lee además
Manuel Adorni renunció al directorio de YPF tras dejar el gobierno de Javier Milei

Se terminó: Adorni también renunció a YPF y cerró su salida del Gobierno
El SUTE aprobó la propuesta paritaria del gobierno: cómo serán los incrementos salariales

El SUTE aceptó la oferta salarial: cuánto cobrarán los docentes de Mendoza tras el acuerdo
LO QUE SE LEE AHORA
Piden que el Congreso trate el proyecto de Ley para la creación del Programa de Alertas Tempranas de Sismología (SiNASi)

Tras el terremoto en Venezuela, piden una ley para crear un sistema nacional de alertas sísmicas

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 1 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 1 de julio

Ola polar: tras la acertada suspensión de clases, ¿qué definirá la DGE este jueves en Mendoza?.

Ola polar: tras la acertada suspensión de clases, ¿qué definirá la DGE este jueves en Mendoza?

Rutas cortadas en distintos puntos de la provincia de Mendoza por formación de hielo y nieve.

Sin conexión con San Rafael y Malargüe: cuáles son las rutas cortadas por la nieve y formación de hielo

Día del Arquitecto en Argentina: por qué se celebra hoy, 1 de julio

¿Sabías por qué el Día del Arquitecto se celebra el 1 de julio? Esta es la historia

Según estimaciones iniciales, erca de 58.870 edificios fueron dañados o destruidos en el área de mayor afectación por el terremoto en Venezuela. 

La NASA mostró cómo se desplazó la Tierra tras los terremotos en Venezuela: las impactantes imágenes satelitales