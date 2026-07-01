La Legislatura aprobó el proyecto para explorar litio en el sur provincial.

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva , con amplia mayoría, a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de sales de litio “Don Luis y Otro” , ubicado en los departamentos de San Rafael y Malargüe . Con este aval de la Legislatura de Mendoza , se habilitó la etapa exploratoria .

La iniciativa que ya contaba con la aprobación del Senado llegó este miércoles al recinto de la Cámara baja donde recibió 36 votos afirmativos y 4 en contra.

Este proyecto abarca una superficie de 234.256,5 hectáreas en San Rafael y Malargüe y corresponde a una fase de exploración para determinar si hay litio, en qué cantidades, de qué calidad, y si sirve para ser utilizado con fines comerciales e industriales.

Las sales de litio es un mineral considerado crítico para la transición energética y la producción de baterías para vehículos eléctricos, almacenamiento energético, celulares y dispositivos electrónicos.

Durante el tratamiento de este proyecto en comisiones, los legisladores recibieron a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; al director de Minería, Jerónimo Shantal; y al director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, quienes explicaron los detalles técnicos de la DIA emitida por la Autoridad Ambiental Minera.

Qué dice la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Don Luis y Otro"

La DIA presentada en la Legislatura por el Poder Ejecutivo fue aprobada por la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental y por la Dirección de Minería. Allí se establece que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y legales para su etapa de exploración.

SALINAS DON LUIS

Para ello, el Gobierno explicó que pasó por una instancia de evaluación sectorial en la que participaron diversas instituciones y organismos, tales como la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCUYO, el Departamento General de Irrigación, Vialidad Provincial, municipios, áreas de biodiversidad, patrimonio cultural, entre otros.

El expediente avalado por la Legislatura también incluye los documentos técnicos emitidos por la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de Malargüe, la Dirección Nacional de Vialidad, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Eco Parque, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, la Dirección de Transición Energética y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

A su vez, durante este proceso se hizo una visita técnica al lugar y dos audiencias públicas: la primera el 25 de noviembre de 2024, en San Rafael, y otra el 29 de noviembre de 2025, en Malargüe, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jimehlatorre/status/2072375787072741444?s=46&partner=&hide_thread=false Con amplia mayoría en ambas Cámaras,la Legislatura Provincial ratificó la DIA del proyecto de exploración "Don Luis y Otro",que busca evaluar el potencial de sales de litio en el sur de Mendoza. Explorar es generar información para tomar decisiones con base científica y técnica pic.twitter.com/bDyE3KRAcY — Jimena Latorre (@JimehLatorre) July 1, 2026

Condiciones y exigencias ambientales

El Gobierno determinó un conjunto de condiciones y exigencias ambientales que deberán cumplirse. Entre ellas: actualización de la línea de base ambiental, implementación de planes de monitoreo de agua, aire, suelo, flora y fauna, presentación de planes de contingencia, obtención de permisos sectoriales, constitución de seguros ambientales.

También se contemplan obligaciones vinculadas al control ambiental permanente, la gestión de residuos, la protección de la biodiversidad, el resguardo del recurso hídrico y la elaboración de una línea de base social indígena, con el objetivo de identificar y evaluar posibles impactos sociales y culturales. El esquema de control prevé la presentación periódica de informes, la posibilidad de inspecciones sin aviso y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento, así como la actualización ambiental del proyecto cada dos años.