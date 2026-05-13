El proyecto para explorar litio en el sur provincial comenzó a tratarse en la Legislatura

Este miércoles comenzó en la Legislatura de Mendoza el tratamiento en comisiones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de sales de litio “Don Luis y Otro” , ubicado en los departamentos de San Rafael y Malargüe . El aval legislativo es necesario para poder dar inicio a la etapa de exploración.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , asistió esta mañana al plenario de comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Ambiente e Hidrocarburos de la Cámara de Senadores para presentar los detalles técnicos de la DIA emitida por la Autoridad Ambiental Minera. También participó el director de Minería, Jerónimo Shantal , y el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández .

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La Declaración de Impacto Ambiental fue realizada luego de un proceso de evaluación con análisis técnicos, dictámenes sectoriales e instancias de participación ciudadana con dos audiencias públicas. La normativa de la provincia indica que debe pasar por la Casa de las Leyes y recibir la ratificación de los senadores y diputados para habilitar la exploración.

MINA DON LUIS EDICTO El proyecto es de exploración de sales de litio.

La senadora Yamel Ases (presidenta de la comisión de Ambiente) encabezó la reunión junto a Whalter Marcolini (LAC) y Jésica Laferte (Hidrocarburos). La iniciativa seguirá en debate en comisiones en el Senado antes de llegar al recinto.

De qué se trata el proyecto de litio Don Luis y Otro

Está ubicado en San Rafael y Malargüe, abarca una superficie de 234.256,5 hectáreas y corresponde a la etapa de exploración de minerales de primera categoría, principalmente sales de litio, un mineral considerado crítico para la transición energética y la producción de baterías para vehículos eléctricos, almacenamiento energético, celulares y dispositivos electrónicos.

La propuesta fue evaluada inicialmente en territorio sanrafaelino, luego el titular de El Jarillar S.A. pidió ampliar el área de exploración hacia Malargüe, en conjunto con Ampere Lithium, una empresa australiana.

Este proyecto de exploración en el sur de la provincia apunta a determinar si hay litio, en qué cantidades, de qué calidad, y si sirve para ser utilizado con fines comerciales e industriales. "Si los resultados de estos muestreos son buenos, se avanzará en una exploración más avanzada, vinculada a perforaciones. Si otorgan buenos resultados, el proyecto estará en condiciones de empezar una prefactibilidad, que derivará en una DIA. Esta también deberá pasar por la Legislatura -como establece la ley 7722 y todo el marco regulatorio- para habilitar la producción", explicó la ministra.

Qué dice la Declaración de Impacto Ambiental

La DIA presentada en la Legislatura por el Poder Ejecutivo y que ya inició su tratamiento en comisiones del Senado, fue aprobada por la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental y por la Dirección de Minería. Allí se establece que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y legales para su etapa de exploración.

El Gobierno determinó un conjunto de condiciones y exigencias ambientales que deberán cumplirse. Entre ellas:

Actualización de la línea de base ambiental

Implementación de planes de monitoreo de agua, aire, suelo, flora y fauna

Presentación de planes de contingencia

Obtención de permisos sectoriales

Constitución de seguros ambientales

proyecto don luis san rafael y malargüe "Don Luis y Otro" está ubicado en San Rafael y Malargüe.

También se contemplan obligaciones vinculadas al control ambiental permanente, la gestión de residuos, la protección de la biodiversidad, el resguardo del recurso hídrico y la elaboración de una línea de base social indígena, con el objetivo de identificar y evaluar posibles impactos sociales y culturales.

El esquema de control prevé la presentación periódica de informes, la posibilidad de inspecciones sin aviso y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento, así como la actualización ambiental del proyecto cada dos años.

Instituciones que participaron de los informes técnicos

Para ello, el Gobierno explicó que pasó por una instancia de evaluación sectorial en la que participaron diversas instituciones y organismos, tales como la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCUYO, el Departamento General de Irrigación, Vialidad Provincial, municipios, áreas de biodiversidad, patrimonio cultural, entre otros.

El expediente de la Declaración de Impacto Ambiental también incluye los documentos técnicos emitidos por la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de Malargüe, la Dirección Nacional de Vialidad, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Eco Parque, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, la Dirección de Transición Energética y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

A su vez, durante este proceso se hizo una visita técnica al lugar y dos audiencias públicas: la primera el 25 de noviembre de 2024, en San Rafael, y otra el 29 de noviembre de 2025, en Malargüe, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana.