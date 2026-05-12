12 de mayo de 2026
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Manuel Adorni

Adorni por Milei: el jefe de gabinete vendrá a Mendoza junto a Caputo para inaugurar el parque solar El Quemado

El jefe de Gabinete llegará junto a Luis Caputo para inaugurar en Las Heras el Parque Solar El Quemado, el primer proyecto aprobado bajo el RIGI y una de las principales apuestas energéticas del Gobierno nacional, en medio de la polémica que envuelve al funcionario.

Manuel Adorni y Luis Caputo estarán este jueves en Mendoza.&nbsp;

Manuel Adorni y Luis Caputo estarán este jueves en Mendoza. 

Foto: Prensa Casa Rosada
 Por Cecilia Zabala

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reactivará su agenda en las provincias y llegará este jueves a la provincia de Mendoza para inaugurar el Parque Solar El Quemado, en Las Heras.

Si bien estaba previsto que llegara el propio presidente Javier Milei para cortar las cintas del primer proyecto aprobado por el RIGI, hubo cambio de planes y vendrá Adorni junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

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Adorni envuelto en la polémica

El jefe de Gabinete mantiene su agenda y reactiva las visitas a las provincias en medio del escándalo que lo involucra por bienes no declarados, viajes en avión privado, entre otros.

En ese contexto, Milei lo enviará en su representación este jueves a Mendoza para participar de una actividad de YPF en la que estarán presentes el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador Alfredo Cornejo, para la inauguración de El Quemado, el primer proyecto bajo el RIGI del país.

Claramente, no es el mejor momento para mostrarse junto a Adorni, pero Cornejo es uno de los gobernadores más cercanos al gobierno de Milei, por lo que de alguna manera deberá respaldar -aunque sea con la foto- al cuestionado funcionario nacional.

Sobre El Quemado

El Quemado, ubicado en el departamento de Las Heras, se convertirá en el parque solar más grande de la Argentina. Tuvo el impulso de YPF Luz a través de una inversión cercana a los USD 210 millones.

Además de haber sido el primer proyecto aprobado bajo el RIGI, también fue el primer proyecto de energías limpias presentado dentro de ese régimen, la herramienta legal creada por el Gobierno nacional para captar capitales privados mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

Actualmente se encuentran habilitados comercialmente los primeros 100 MW del parque, que comenzó a inyectar energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El proyecto tendrá una capacidad instalada total de 305 MW y contará con más de 500 mil paneles solares bifaciales distribuidos sobre unas 600 hectáreas.

El acto se da en medio del anuncio por el “super RIGI”

La visita de Adorni y Caputo coincide además con el anuncio del Gobierno nacional para avanzar hacia una ampliación del esquema de incentivos a las inversiones, conocido informalmente como “super RIGI”.

La iniciativa busca profundizar los beneficios para sectores estratégicos y acelerar el ingreso de grandes capitales vinculados a energía, minería, infraestructura y exportaciones.

En ese contexto, El Quemado aparece como el principal ejemplo concreto que el oficialismo puede exhibir respecto al funcionamiento del régimen y su capacidad para destrabar inversiones de gran escala.

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