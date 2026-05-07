7 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Manuel Adorni

La oposición en Diputados pidió sesión especial para interpelar a Manuel Adorni

Distintos bloques solicitaron una sesión el 14 de mayo para emplazar proyectos contra el jefe de Gabinete. Necesitan quórum y no hay firmas de UxP.

El Jefe de Gabinete podría volver al Congreso.

El Jefe de Gabinete podría volver al Congreso.

Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación
Por Sitio Andino Política

La oposición en la Cámara de Diputados pidió una sesión especial para el próximo 14 de mayo con el objetivo de avanzar en la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e incluso evaluar su remoción, en medio de los cuestionamientos por su situación patrimonial y las sospechas de corrupción.

El pedido fue impulsado por distintos bloques opositores que buscan forzar el tratamiento de una serie de proyectos que apuntan a que el funcionario brinde explicaciones en el recinto.

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Manuel Adorni en Diputados: una sesión clave, pero con números ajustados

Para que la sesión pueda realizarse, la oposición deberá reunir un quórum de 129 diputados sentados en sus bancas, un número que por ahora aparece como difícil de alcanzar.

Las bancadas que firmaron el pedido —entre ellas Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Defendamos Córdoba— no cuentan con el acompañamiento formal de Unión por la Patria, aunque ambos espacios, en conjunto, alcanzarían unos 120 legisladores.

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En ese contexto, la clave estará en los sectores dialoguistas y en algunos monobloques, que podrían inclinar la balanza y permitir abrir el recinto.

Dado que los proyectos no cuentan con dictamen de comisión, la estrategia opositora no apunta inicialmente a tratarlos sobre tablas, sino a votar un emplazamiento.

Esto implica ponerle fecha y hora al debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, actualmente bajo conducción del oficialismo.

De lograrlo, la oposición avanzaría en el camino para obligar al tratamiento de las iniciativas que buscan interpelar a Adorni, algo que hoy permanece trabado en comisión.

Manuel Adorni, Congreso, foto Infobae
Quieren llevar nuevamente a Manuel Adorni al Congreso, para responder preguntas sobre su patrimonio.

Quieren llevar nuevamente a Manuel Adorni al Congreso, para responder preguntas sobre su patrimonio.

Cuatro proyectos contra el jefe de Gabinete en Diputados

El temario de la sesión incluye cuatro iniciativas impulsadas por distintos bloques, todas dirigidas contra el jefe de Gabinete:

  • Pedidos de informes verbales por presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado
  • Requerimientos sobre la situación patrimonial de Adorni
  • Una moción de censura impulsada por el Frente de Izquierda
  • Un nuevo pedido de interpelación promovido por legisladores de Provincias Unidas

En caso de avanzar, la eventual presencia de Adorni en el recinto ya no sería para un informe de gestión, sino para dar explicaciones puntuales sobre las denuncias en su contra.

Firmas, dudas y negociaciones

El pedido de sesión fue encabezado por el diputado socialista Esteban Paulón y cuenta con el respaldo de referentes de distintos espacios opositores.

Sin embargo, la ausencia de firmas de Unión por la Patria en la solicitud formal introduce un factor de incertidumbre, aunque ese bloque podría acompañar al momento de la sesión.

También genera dudas la postura de algunos legisladores considerados dialoguistas, cuyo posicionamiento será determinante para alcanzar el quórum.

En ese escenario, la sesión aparece como una prueba de fuerza para la oposición, que busca instalar el tema en la agenda parlamentaria y avanzar en el control político del jefe de Gabinete.

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