La oposición en Diputados pidió sesión especial para interpelar a Manuel Adorni

La oposición en la Cámara de Diputados pidió una sesión especial para el próximo 14 de mayo con el objetivo de avanzar en la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e incluso evaluar su remoción, en medio de los cuestionamientos por su situación patrimonial y las sospechas de corrupción.
El pedido fue impulsado por distintos bloques opositores que buscan forzar el tratamiento de una serie de proyectos que apuntan a que el funcionario brinde explicaciones en el recinto.
Manuel Adorni en Diputados: una sesión clave, pero con números ajustados
Para que la sesión pueda realizarse, la oposición deberá reunir un quórum de 129 diputados sentados en sus bancas, un número que por ahora aparece como difícil de alcanzar.
Las bancadas que firmaron el pedido —entre ellas Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Defendamos Córdoba— no cuentan con el acompañamiento formal de Unión por la Patria, aunque ambos espacios, en conjunto, alcanzarían unos 120 legisladores.
SI TIENE TODO EN REGLA, QUE INFORME EN EL CONGRESO
Junto a Diputadas y Diputados de diversos bloques solicitamos una SESIÓN ESPECIAL para el jueves 14 de mayo a fin de tratar todos los expedientes de INTERPELACIÓN al Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Luego de las mentiras y… pic.twitter.com/s7HJ6RZfcx