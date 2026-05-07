Atención viajeros: este jueves reabre el Paso Internacional Los Libertadores.

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7 , será habilitado este jueves 7 de mayo , en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, a partir de las 11 horas (ARG).

Así lo informaron desde la Coordinación Argentina, luego de el cruce internacional permaneciera cerrado desde el miércoles por nevadas en alta montaña. Además, precisaron que se espera buen tiempo por varios días , lo que favorecerá la apertura las 24 horas. No obstante, recomiendan precaución para circular y verificar el estado del Sistema.

Nevadas en alta montaña: qué pasará con el Paso a Chile

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 7 de mayo

El pronóstico para la alta montaña indica nevadas débiles, mejorando en la mañana. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 4°C en Uspallata, -5°C en Punta de Vacas, -10C en Puente del Inca y -11°C en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

reapertura paso a chile 11 horas 7 de mayo de 2026

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.