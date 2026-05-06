6 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 6 de mayo

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 6 de mayo.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 6 de mayo.

Foto: Gentileza Vialidad Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este miércoles 6 de mayo las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

El pronóstico para la alta montaña indica parcialmente nublado a cubierto con nevadas. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 6°C en Uspallata, -1°C en Punta de Vacas, -3C en Puente del Inca y -4°C en Las Cuevas.

Lee además
Fuerte nevada en alta montaña: qué pasará con el Paso Internacional Los Libertadores.

Nevadas en alta montaña: qué pasará con el Paso a Chile
El Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 5 de mayo

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Internacional Los Libertadores, aduana, paso a chile.jpeg
Paso Internacional Los Libertadores: c&oacute;mo est&aacute; hoy, mi&eacute;rcoles 6 de mayo.

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, miércoles 6 de mayo.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 4 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 3 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 2 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 1 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 30 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 29 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 28 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 27 de abril

LO QUE SE LEE AHORA
Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.

Por Zonda, suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Las Más Leídas

Máxima preocupación por un incendio en Guaymallén.

Violencia de género: máxima tensión durante un incendio en Guaymallén

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.

Por Zonda, suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Secundaria: la repitencia en las escuelas estatales triplica a la de las privadas.

Chau exámenes: el plan de la DGE para terminar la Secundaria

Más de la mitad de los mendocinos perderían el beneficio por Zona Fría en las boletas de gas

Menos subsidios al gas: qué zonas quedan afuera y quiénes podrán conservar el beneficio en Mendoza

Accidente sobre Ruta Nacional 40, Malargüe.

Ruta Nacional 40 otra vez escenario de un accidente vial