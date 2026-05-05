5 de mayo de 2026
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Maipú

Maipú: rastrillajes y allanamientos por una menor que había desaparecido

La Policía de Mendoza realizó allanamientos y rastrillajes en Maipú por el paradero de una menor, que luego apareció en Palmira.

Importante despliegue policial por el paradero de una menor en Maipú.

Importante despliegue policial por el paradero de una menor en Maipú.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Pablo Segura

Efectivos de la Policía de Mendoza junto a autoridades judiciales vivieron una madrugada de máxima tensión en el marco de la averiguación de paradero de una menor que había desaparecido de la puerta de su escuela de Maipú y quien finalmente apareció caminando por calles de Palmira.

El dramático episodio comenzó en la tarde de ayer lunes, cuando una menor de 17 años no regresó de su escuela.

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La madre de la adolescente denunció que dejó a su hija en la puerta del establecimiento, pero luego se confirmó que ella nunca ingresó. Por ende, la policía comenzó una intensa búsqueda que incluyó allanamientos y rastrillajes en algunas zonas de Maipú.

Cerca de las 3 de la madrugada, la menor apareció sana y salva en Palmira, asegurando que no había sido víctima de ningún delito, cuando decenas de policías de distintas divisiones y hasta una fiscal de homicidios realizaban los rastrillajes.

Maipú: rastrillajes y allanamientos por el paradero de una menor

La denuncia de paradero fue radicada cerca de las 18 del lunes cuando la madre de la menor advirtió que esta no regresaba de la escuela. La mujer, desesperada, aseguró que dejó a su hija en la puerta de la escuela, pero desde el establecimiento le confirmaron que no había ido a clases.

Entonces, la policía comenzó a entrevistar a las amigas de la menor, quienes aseguraron que la chica tenía “una relación” con un joven. Esto derivó en una serie de averiguaciones que generaron rastrillajes y allanamientos en varios inmuebles de Maipú.

Ya en horas de la madrugada, efectivos de distintas divisiones, junto a una fiscal, realizaban un mega operativo policial para dar con ella, cuando la joven apareció en Palmira.

La información indica que la adolescente fue vista “caminando” por calles de ese distrito de San Martín, en buen estado de salud.

La protagonista de la historia fue entrevistada por profesionales del ETI y en primera instancia aseguró que no fue víctima de ningún delito.

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