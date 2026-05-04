4 de mayo de 2026
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Sitio Andino
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Una alerta del sistema de monitoreo derivó en un operativo por droga en Ciudad

El accionar coordinado entre el sistema de monitoreo y los preventores permitió detectar una presunta transacción de droga y concretar una rápida intervención en plena vía pública.

Un alerta del sistema de monitoreo permitió capturar a dos delicuentes.

Un alerta del sistema de monitoreo permitió capturar a dos delicuentes.

Por Sitio Andino Departamentales

Dos personas fueron aprehendidas durante un operativo realizado por Preventores de la Municipalidad de Mendoza, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes, luego de una alerta emitida por el sistema de monitoreo urbano.

El procedimiento se concretó el sábado 2 de mayo, cerca de las 22:35, tras una advertencia del Centro de Operaciones y Videovigilancia que detectó una presunta maniobra de compra y venta de sustancias prohibidas en la vía pública.

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La intervención fue en pleno centro de Ciudad

A partir del aviso, el personal se desplazó hasta la intersección de Belgrano y Martín Zapata, donde identificó a dos individuos en actitud sospechosa.

Según informaron fuentes oficiales, al advertir la presencia de la movilidad municipal, uno de los sujetos intentó retirarse de manera disimulada, aunque fue interceptado a pocos metros por los efectivos.

Secuestraron droga, celulares y dinero en efectivo

En presencia de un testigo, los agentes realizaron el palpado preventivo y hallaron ocho envoltorios de papel con una sustancia que posteriormente dio positivo para cocaína.

Además, durante el operativo se secuestraron dos teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo cercana a los 50 mil pesos. Tras el procedimiento inicial, tomó intervención personal de la Policía de Mendoza, que realizó las pruebas de campo correspondientes y confirmó la presencia del estupefaciente.

Intervino la Justicia Federal

Por disposición de la Justicia Federal de Argentina, se ordenó el secuestro de todos los elementos incautados y la detención de uno de los involucrados en el marco de la Ley 23.737. En tanto, el segundo sospechoso fue trasladado para averiguación de antecedentes, medida que posteriormente quedó sin efecto.

Desde el área de Seguridad Ciudadana destacaron el trabajo coordinado entre el sistema de monitoreo y los preventores, lo que permitió una rápida intervención y el desarrollo efectivo del operativo.

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