"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 4 al 9 de mayo

Por Sitio Andino Departamentales 4 de mayo de 2026 - 07:20
El
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 4 al 9 de mayo, el programa visitará los distintos departamentos.
El Pastal. La Polvosa y Ruta Nacional 40. A las 9.30. El Pastal. Escuela 1-087 Abdón Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 10. El Pastal. CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 11. El Resguardo. Barrio Estación Espejo. CEDRyS 5. Armada Argentina y Emilio Civit. A las 12.
General Alvear
Alvear Oeste. La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9. Ciudad. Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al oeste de la ruta 143. A las 10.45.
Maipú
El Pedregal. Barrios 25 de Mayo y 23 de Agosto. La Variante. A las 9.30.
Santa Rosa
El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9. 12 de Octubre. Barrio Santa Rita. A las 9.30. 25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 10. 25 de Mayo. frente a Barrio Promotor. A las 10.30. El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 11. El Marcado. Barrio Molina Cabrera. A las 11.30.
Tunuyán
Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 10. La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11. La Estacada. Barrio Loteo Nadal. Ruta 40. A las 12. La Estacada. Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 12.45.
Rivadavia
Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9. Los Campamentos. Bario Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30. Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10. Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30. Martes 5
Guaymallén
Colonia Molina. Barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. A las 9.30. Buena Nueva. Tirasso y Triunvirato. A las 10.30. Buena Nueva. Barrio Las Viñas. Plaza. A las 11.30. El Bermejo. Barrio Fuerza y Progreso. Manzana 9. Casa 17. A las 12.30.
Godoy Cruz
Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9. Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 9.40. San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20. Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 11. Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 11.40.
Malargüe
Ciudad. Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 8.30.
Luján
Carrodilla. Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9.30. Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana 9. Casa 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30. Mayor Drummond. Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.
Maipú
Rodeo del Medio. Villa Seca. Barrio Jesús de Nazareth. Plaza. Calle Miguel Noé y María Auxiliadora. A las 9.30. Rodeo del Medio. Barrio Brisas de Tropero. Tropero Sosa 5600. A las 10.30. El Pedregal. Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11.30. El Pedregal. Barrios Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.
Junín
Philipps. Delegación Municipal. A las 10. Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
San Carlos
Pareditas. Paseo de Las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10. Pareditas. Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10.30. Pareditas. Calle El Paramillo. A las 11. Pareditas. Plaza Distrital. A las 12.
San Rafael
Rama Caída. Paraje. El Tropezón. Plaza. A las 9. Rama Caída. Paraje. Los Claveles. Escuela 1-395 Pedro de Mendoza. A las 11.30.
Tupungato
La Arboleda. Lotes Pelegrina. Plaza. A las 10. Cordón del Plata. SUM. A las 11.30.
La Paz
Desaguadero. Plaza Armando Amaya. A las 9. La Menta. Refugio Noemí Frías. A las 11.30. La Menta. Refugio frente a Pasarela. A las 11.45. La Menta. Refugio Zabala. A las 12. Miércoles 6
Maipú
Fray Luis Beltrán. Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30. Fray Luis Beltrán. Calle San Martín a 300 m de ruta Provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a fincha Chavez. A las 10.30. Fray Luis Beltrán. Ruta Provincial 20 y ruta provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde sector noroeste. A las 11.30.
Tunuyán
La Puntilla. Paraje. El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 10. La Puntilla. Barrio La Puntilla. Calle Guiñazú y Pública. A las 10.30. La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.30. Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.30. Capiz. El Capacho. Ruta 40 vieja San Carlos. A las 17.
Luján
Perdriel. Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30. Perdriel. Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15. Perdriel. Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.
San Martín
Nueva California. Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9. Nueva California. Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10. El Central. Calle Mendoza. Ingreso. A las 11. El Central. Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 11.30.
Junín
Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10. Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.
Guaymallén
Rodeo de la Cruz. Barrio Escorihuela. Río Juramento y Barcelona. A las 9.30. Capilla del Rosario. Barrio San Roque. Callejón Antonelli y Vías del Ferrocarril. A las 10.30. Buena Nueva. Barrio San Ceferino. Higuerita y Chuquisaca. A las 11.30. Capilla del Rosario. Barrio Patrón Santiago. Virgen del Milagro 792. SUM. A las 12.30.
Las Heras
Capdeville. Unión Vecinal Capdeville. Ruta Provincial 52 Kilómetro 16. A las 9.30. El Resguardo. CEDRyS 18. San Martín y Emilio Coni. A las 10.30. El Resguardo. Gimnasio 3. Amigorena y Abel Zapata. A las 11.30.
San Rafael
Salto de las Rosas. Plaza Principal. A las 9.
General Alvear
Alvear Oeste. Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9. Ciudad. Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública . CIC. A las 10.45. Jueves 7
Guaymallén
Puente de Hierro. Escuela de Boxeo Esparta Box. Severo del Castillo 11167. A las 9.30. Colonia Molina. Barrio Madres Unidas. Calle Miralles pasando Grenón. A las 10.30. El Sauce. Barrio Los Hornos. Carril a Lavalle, frente al barrio Constitución. A las 11.30. El Sauce. Barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 12.30.
Godoy Cruz
Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9. Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 9.40. Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10.20. Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 11. Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 11.40.
Las Heras
Uspallata. Barrio La Fundación. Calle Pública frente a Cementerio. A las 10. Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 10.30. Uspallata. Barrio Sarmiento. Plaza. A las 11. Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 11.30. Uspallata. Informador Turístico. A las 12. Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 12.30. Uspallata. Barrio Los Pinos. Plaza. A las 13.
Junín
Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10. Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30. Medrano. Delegación Municipal. A las 11.
Luján
Ugarteche. Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9.30. Ugarteche. Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 10.30.
Rivadavia
La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 9. La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 9.45.
Tupungato
San José. Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10. Villa Bastias. Barrio Arco Iris. A las 11.30.
Lavalle
Jocolí. Barrio Santa Rita. A las 9. Jocolí. Barrio Cooperativa Jocolí. A las 9.30. Tres de Mayo. Barrio Unión y Esfuerzo. A las 10.30.
San Rafael
Cañada Seca. Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial 143 y calle 5. A las 9. Cañada Seca. Paraje. Los Sifones. A las 10. Cañada Seca. Paraje. La Correina. Escuela 1-269 Osvaldo Magnesco. A las 11.45. Viernes 8
Las Heras
El Borbollón. SUM Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 9.30. El Algarrobal. Barrio Las Viñas. Manzana 11. Lote. 28. A las 10.30. El Borbollón. Centro de Salud 21. A las 11.30.
Luján
Potrerillos
Potrerillos. Informador Turístico. Camino del Puma s/n. Villa de Potrerillos. A las 10.30. El Salto. Escuela 1-558 Río Blanco. Avenida de Los Cóndores s/n. A las 11.30. Las Vegas. Dirección Provincial de Vialidad. Ruta 89 s/n. A las 12. Las Vegas. Cruce de Ruta 89 y Avenida del Sol. A las 12.30.
San Rafael
Cañada Seca. Club Los Campesinos. A las 9.
Rivadavia
Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9. Santa María de Oro. CIC. A las 10. Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.
General Alvear
Bowen. Calle 19 y C. A las 9. Bowen. Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45. Alvear Oeste. Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.
Tunuyán
Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 10. Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.30. Ciudad. Centro de Salud Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
San Martín
Palmira. Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9. Palmira. Barrio Villa Adela. Plaza. A las 10. Palmira. Barrio Villa Obrero. CIC A las 10.30. Palmira. Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 11.30.
Capital
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Cas 7. A las 11.40. Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15. Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13. Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.
Lavalle
Tres de Mayo. Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9. Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 9.40. Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10. Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 10.30. Tres de Mayo. Barrio Manantial Norte. Familia Díaz. A las 11.
Maipú
Santa Blanca. Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30. San Roque. Localidad. Isla Chica. Centro de Salud 311. Isla Chica 2835. A las 10.30. San Roque. Localidad. Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30. San Roque. Barrio La Esperanza. Manzana A Casa 1. Sobre Ruta provincial 50. A las 12.30. Sábado 9
Tunuyán
Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 10. Villa Seca. Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11.30. El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.30.
Las Heras
El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.
Rivadavia
El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 10. El Mirador. Plaza de El Mirador. A las 10.30. La Central. Club La Central. A las 11. El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 11.30. El Mirador. Plaza Albarracín. A las 12.
Capital
Recorrido 1
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Cas 7. A las 11.40. Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9. Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC 2. A las 10. Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11. Sección Cuatro. Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
Con esta iniciativa, el
gobierno de la garantiza el provincia de Mendoza derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.