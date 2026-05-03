Prevención y tecnología, ejes para frenar enfermedades en la ganadería del sur mendocino

Un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) , encendió las alertas en el sur de Mendoza tras confirmar leptospirosis y neosporosis en la ganadería bovina. Profesionales advierten impacto productivo, riesgo sanitario y la necesidad de reforzar controles, vacunación y diagnóstico temprano para evitar pérdidas económicas en los establecimientos ganaderos .

Tras la difusión del relevamiento del INTA , SITIO ANDINO consultó a especialistas de la Asociación Ganadera del Secano Mendocino para profundizar en el alcance de estas patologías. El médico veterinario Lisandro Jaeggi explicó que ambas enfermedades afectan directamente la eficiencia reproductiva del rodeo , generando abortos, fallas en la preñez y disminución en la tasa de destete, con consecuencias económicas que muchas veces pasan inadvertidas.

En ese sentido, el profesional sostuvo que, por las particularidades de la actividad ganadera en el sur provincial , los casos suelen no detectarse a tiempo. “Muchas veces el productor no está atento durante la parición" y cree que la vaca no tuvo cría por otras razones, cuando en realidad puede tratarse de leptospirosis o neosporosis, señaló.

Jaeggi, quien además se desempeña como vicepresidente de la Asociación, remarcó la gravedad de la leptospirosis al tratarse de una zoonosis, es decir, una enfermedad que puede transmitirse a las personas. Esta condición eleva el nivel de alerta no solo en el ámbito productivo, sino también en términos de salud pública, especialmente en zonas rurales donde el contacto con animales es cotidiano.

En cuanto a la prevención, el especialista subrayó la importancia de implementar esquemas sanitarios integrales que incluyan la vacunación del ganado bovino, así como la desparasitación y control sanitario de caninos. Se requiere un compromiso sostenido de los productores, pero también de la población en general, incluso en áreas urbanas con características rurales como Malargüe, agregó.

Embed - ¿CÓMO FUNCIONA EL LABORATORIO DE COPROSAMEN?

Tecnología de punta al servicio de la ganadería

Además Noticiero Andino recorrió las modernas instalaciones del Laboratorio de Análisis Veterinarios de la Comisión Provincial de Sanidad Animal de Mendoza (COPROSAMEN), ubicado en General Alvear, un centro de referencia que no solo responde a la demanda de productores mendocinos, sino también de provincias vecinas como San Luis y La Pampa, según destacó el director de Ganadería, Roberto Ríos.

En ese marco, el médico veterinario Gerardo Fernández explicó que allí se procesan muestras mediante técnicas de alta complejidad que permiten detectar enfermedades como la brucelosis con un alto grado de confiabilidad en los resultados. Además, subrayó que el laboratorio cuenta con tecnología de última generación para el diagnóstico en distintas especies, incluyendo ganado bovino, porcino, equino y ovino.

Fernández agregó que el establecimiento alcanza un volumen de trabajo cercano a las 1.700 muestras mensuales, donde se realizan estudios que incluyen extracción de ADN y procedimientos específicos enmarcados en el Plan Toro, consolidando así un pilar fundamental para el control sanitario y la producción ganadera de la región.