3 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Accidente vial

Impactante accidente vial en San Rafael con heridos y destrucción total

Un vehículo perdió el control y cayó por un acantilado en Ruta 173 en San Rafael. Los cuatro ocupantes fueron hospitalizados con traumatismos de diversa gravedad.

Todos los ocupantes debieron ser trasladados al hospital local con lesiones de diversa consideración.

Todos los ocupantes debieron ser trasladados al hospital local con lesiones de diversa consideración.

 Por Carla Canizzaro

Un grave accidente vial ocurrido en San Rafael dejó como saldo cuatro personas heridas, luego de que una camioneta Toyota Hilux perdiera el control y cayera hacia el interior de un acantilado. Todos los ocupantes debieron ser trasladados al hospital local con lesiones de diversa consideración.

Cómo ocurrió el accidente vial en San Rafael

El hecho se registró alrededor de las 12.15 en la Ruta 173, a la altura del kilómetro 38. De acuerdo con fuentes policiales, el vehículo circulaba de Norte a Sur cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio, provocando el vuelco hacia un sector de acantilado.

Lee además
Un infarto al volante causó un choque entre un auto y un camión en Luján de Cuyo

Misterio en Ruta 82: investigan si un infarto causó un choque fatal
La madrugada de este viernes quedó marcada por una tragedia en la Ruta Nacional 146.

Madrugada fatal: una mujer y su hija murieron en un impactante accidente

Como consecuencia del impacto, la camioneta sufrió daños totales. Equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y coordinar su traslado.

Cuál es el estado de salud de los ocupantes

El conductor, un hombre mayor de edad, presentó traumatismo en el hombro derecho. En tanto, otro de los ocupantes sufrió múltiples traumatismos y latigazo cervical.

accidente vial, vuelco, san rafael
El hecho se registró alrededor de las 12.15 en la Ruta 173, a la altura del kilómetro 38.

El hecho se registró alrededor de las 12.15 en la Ruta 173, a la altura del kilómetro 38.

Los otros dos acompañantes, también hombres adultos, resultaron con lesiones de distinta gravedad: uno de ellos padeció traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, mientras que el restante presentó politraumatismos.

Todos fueron asistidos en primera instancia por personal médico de Valle Grande y luego derivados al nosocomio local para una mejor evaluación.

Temas
Seguí leyendo

Intentó esquivar un colectivo y provocó un violento choque entre motos en Guaymallén

Un choque fatal en San Carlos dejó como saldo la muerte de un peatón

Perdió el control de su auto y volcó sobre la banquina en Godoy Cruz

Grave accidente vial en San Martín y corte de ruta

Demoras y caos en el Acceso Este tras un fuerte accidente con heridos

Pagó fianza y quedó libre el hombre que atropelló, mató y se fugó en Las Heras

Trágica muerte de un joven de 18 años tras un choque

Tres heridos tras un grave accidente en el Acceso Sur

LO QUE SE LEE AHORA
Control policial en Las Heras: alcoholemia positiva y secuestro de motocicleta.

Circulaba alcoholizado de madrugada y el test lo delató: tenía más del triple permitido

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Roque Avallay junto a Pedro Palazzo cuando defendía los colores del Club Deportivo Maipú.

El fútbol de Mendoza y el país despide al histórico Roque "Chivo" Avallay, ídolo y campeón en los 70

Un infarto al volante causó un choque entre un auto y un camión en Luján de Cuyo

Misterio en Ruta 82: investigan si un infarto causó un choque fatal

Video: un parapentista cayó sobre cables eléctricos en General Alvear

Minutos de terror en el aire: un parapentista salvó su vida de milagro en General Alvear

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 2 de mayo EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 2 de mayo