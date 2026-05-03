Impactante accidente vial en San Rafael con heridos y destrucción total

Todos los ocupantes debieron ser trasladados al hospital local con lesiones de diversa consideración.

Un grave accidente vial ocurrido en San Rafael dejó como saldo cuatro personas heridas , luego de que una camioneta Toyota Hilux perdiera el control y cayera hacia el interior de un acantilado. Todos los ocupantes debieron ser trasladados al hospital local con lesiones de diversa consideración.

El hecho se registró alrededor de las 12.15 en la Ruta 173 , a la altura del kilómetro 38. De acuerdo con fuentes policiales, el vehículo circulaba de Norte a Sur cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio , provocando el vuelco hacia un sector de acantilado.

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Como consecuencia del impacto, la camioneta sufrió daños totales . Equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y coordinar su traslado.

El conductor, un hombre mayor de edad , presentó traumatismo en el hombro derecho . En tanto, otro de los ocupantes sufrió múltiples traumatismos y latigazo cervical .

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Los otros dos acompañantes, también hombres adultos, resultaron con lesiones de distinta gravedad: uno de ellos padeció traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, mientras que el restante presentó politraumatismos.

Todos fueron asistidos en primera instancia por personal médico de Valle Grande y luego derivados al nosocomio local para una mejor evaluación.