Dos mendocinas murieron en un trágico accidente vial cuando viajaban a San Luis

La madrugada de este viernes quedó marcada por una tragedia en la Ruta Nacional 146.

La madrugada de este viernes quedó marcada por una tragedia en la Ruta Nacional 146, donde un violento accidente vial dejó como saldo la muerte de dos personas oriundas de Mendoza .

El siniestro ocurrió cerca de las 3 de la mañana, a la altura del kilómetro 161 , en inmediaciones de la localidad de Beazley , en la provincia de San Luis.

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De acuerdo con la información oficial, el hecho involucró a un camión Mercedes Benz que viajaba desde Santa Fe con destino a San Rafael y una camioneta que circulaba en sentido contrario.

Por razones que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron de manera frontal, provocando un impacto de extrema violencia.

Los heridos

En la camioneta viajaban tres personas oriundas de Mendoza, quienes se dirigían hacia la localidad de Villa de la Quebrada.

Como consecuencia del choque, murieron una mujer y su hija, mientras que el conductor logró ser rescatado con vida del interior del vehículo. Posteriormente, fue trasladado al hospital Carrillo, donde permanece bajo atención médica.

ramon carrillo El conductor de la camioneta fue trasladado al hospital Carrillo, donde permanece bajo atención médica. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En tanto, el chofer del camión y su acompañante resultaron ilesos, sin necesidad de asistencia médica.

Tras el accidente, se desplegó un importante operativo policial y sanitario en la zona, con la intervención de ambulancias y personal de seguridad.

Las autoridades trabajan para determinar la mecánica del siniestro y establecer las causas que derivaron en el trágico desenlace.