Un joven falleció tras un accidente vial en Palmira: tenía 18 años

La víctima permanecía internada en el hospital Perrupato tras el accidente vial.

Un joven de apenas 18 años falleció trágicamente al protagonizar un accidente vial con su moto en Palmira, San Martín, donde chocó con un camión y como consecuencia de las heridas sufridas falleció a las horas en el hospital Perrupato, en el este provincial.

El accidente vial ocurrió minutos antes de la medianoche en el cruce de las calles Chimbas y Espejo, en Palmira, por donde circulaba la víctima a bordo de su moto Mondial 110 cc.

Como consecuencia del choque, el joven sufrió un traumatismo abdominal grave que le provocó la muerte en la mañana de este martes, cuando los médicos del hospital Alfredo Italo Perrupato intentaban salvarle la vida.

De acuerdo a las primeras pericias, el joven manejaba la moto mencionada y chocó conun camión Volvo que circulaba por Espejo hacia el oeste, y que al llegar al cruce con Chimbas, intentó girar al sur.

En esa maniobra se originó el accidente vial y producto de la colisión, el joven motociclista sufrió heridas de gravedad.

Fue asistido por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladado al hospital Perrupato, donde le diagnosticaron un traumatismo abdominal grave. Producto de esto, en la mañana de hoy falleció.

En horas de la noche, como parte del procedimiento de rutina, personal policial le realizó el control de alcoholemia al conductor del camión, un joven de 27 años que arrojó resultado negativo.

La fiscalía de San Martín es quien investiga la mecánica del accidente vial y por ende las responsabilidades de ambos conductores.