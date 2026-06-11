11 de junio de 2026
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Minería

Boom por la minería en Mendoza: la DGE busca docentes para la carrera de Perforista Minero

Tras la alta demanda de inscripciones para la carrera de Perforista Minero, la DGE abrió la convocatoria para profesionales y egresados de Minería.

Boom por la minería en Mendoza: la DGE busca docentes para la carrera de Perforista Minero. Imagen creada con IA

Boom por la minería en Mendoza: la DGE busca docentes para la carrera de Perforista Minero. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

El boom por la minería en la provincia de Mendoza no se detiene. Tras registrarse más de mil inscriptos para la nueva carrera de "Perforista Minero", la Dirección General de Escuelas debió pausar la matrícula por razones logísticas. Ante la demanda, el instituto de Educación Superior, INSUTEC, lanzó una convocatoria para profesionales e ingenieros del sector que deseen sumarse como docentes.

perforista minero
Minería en alza: la DGE lanzó una convocatoria para docentes.

Minería en alza: la DGE lanzó una convocatoria para docentes.

Minería en alza: un trayecto formativo clave para la salida laboral

La propuesta académica tiene como meta preparar técnicos altamente capacitados para la operación de equipos de perforación minera, bajo estrictos protocolos de seguridad laboral, geología aplicada y mantenimiento preventivo de maquinarias. El plan de estudios contempla, además, prácticas profesionalizantes diseñadas tanto para contextos de minería a cielo abierto como subterránea.

Debido al carácter innovador del programa y la fuerte especialización que requiere, las autoridades informaron que la selección del plantel docente priorizará el conocimiento práctico en el área.

De este modo, no solo se evaluarán las titulaciones formales exigidas por la normativa educativa vigente, sino que la experiencia laboral comprobable en la actividad minera o industrias afines será un factor determinante.

PERFORISTA MINERO
Los docentes que se postulen deberán contar con experiencia laboral comprobable en la actividad minera o industrias afines.

Los docentes que se postulen deberán contar con experiencia laboral comprobable en la actividad minera o industrias afines.

Requisitos generales para los postulantes

Los interesados en dictar las clases deberán cumplir con las siguientes condiciones establecidas por la institución:

  • Disponibilidad horaria: el cursado se realizará los jueves y viernes de 19 a 23, y los sábados de 9 a 13.

  • Experiencia sectorial: es requisito excluyente contar con antecedentes fehacientes de trabajo en yacimientos o proyectos vinculados a la industria.

  • Competencias valoradas: si bien no es un limitante, se otorgará especial consideración a quienes posean experiencia pedagógica previa y manejo de plataformas virtuales de aprendizaje.

El proceso de inscripción para los profesionales se mantiene abierto de forma 100% digital. Los aspirantes deben ingresar al formulario oficial dispuesto por el INSUTEC, donde deberán seleccionar los espacios curriculares de su interés y detallar la vinculación de su trayectoria laboral con los contenidos de la carrera.

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