Boom por la minería en Mendoza: la DGE busca docentes para la carrera de Perforista Minero

El boom por la minería en la provincia de Mendoza no se detiene. Tras registrarse más de mil inscriptos para la nueva carrera de "Perforista Minero", la Dirección General de Escuelas debió pausar la matrícula por razones logísticas. Ante la demanda, el instituto de Educación Superior, INSUTEC, lanzó una convocatoria para profesionales e ingenieros del sector que deseen sumarse como docentes.
Minería en alza: la DGE lanzó una convocatoria para docentes.
Minería en alza: un trayecto formativo clave para la salida laboral
La propuesta académica tiene como meta preparar técnicos altamente capacitados para la operación de equipos de perforación minera, bajo estrictos protocolos de seguridad laboral, geología aplicada y mantenimiento preventivo de maquinarias. El plan de estudios contempla, además, prácticas profesionalizantes diseñadas tanto para contextos de minería a cielo abierto como subterránea.
Debido al carácter innovador del programa y la fuerte especialización que requiere, las autoridades informaron que la selección del plantel docente priorizará el conocimiento práctico en el área.
De este modo, no solo se evaluarán las titulaciones formales exigidas por la normativa educativa vigente, sino que la experiencia laboral comprobable en la actividad minera o industrias afines será un factor determinante.
PERFORISTA MINERO
Los docentes que se postulen deberán contar con experiencia laboral comprobable en la actividad minera o industrias afines.
Requisitos generales para los postulantes
Los interesados en dictar las clases deberán cumplir con las siguientes condiciones establecidas por la institución:
Disponibilidad horaria: el cursado se realizará los jueves y viernes de 19 a 23, y los sábados de 9 a 13.
Experiencia sectorial: es requisito excluyente contar con antecedentes fehacientes de trabajo en yacimientos o proyectos vinculados a la industria.
Competencias valoradas: si bien no es un limitante, se otorgará especial consideración a quienes posean experiencia pedagógica previa y manejo de plataformas virtuales de aprendizaje.