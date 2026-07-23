Mujeres de Cobre dio un paso clave hacia su institucionalización como asociación civil

La Asociación Civil Mujeres de Cobre – Argentina (ACIMCO) concretó un nuevo paso en su proceso de consolidación institucional al firmar formalmente su acta constitutiva y su estatuto social, documentación que permitirá avanzar en el reconocimiento legal de la entidad ante la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza.

Esto demuestra e l rol cada vez más fuerte de las mujeres en la minería . El acto se realizó en la Sala Cultural Malvinas Argentinas de la Municipalidad de Las Heras y reunió a integrantes de la Comisión Directiva, referentes institucionales y personas que acompañaron el crecimiento de la organización desde su creación.

La presidenta de la entidad, Melina Micaela González Ceretti , destacó la importancia de este avance. "Esto fue un paso decisivo hacia la inclusión, el desarrollo técnico y la equidad en la industria minera regional y la comunidad de Mendoza. Con este hito, el trabajo territorial, comunitario y técnico queda legalmente consolidado ", afirmó.

Mujeres de Cobre surgió en Uspallata a partir de la iniciativa de un grupo de mujeres interesadas en fortalecer la participación femenina dentro de la actividad minera y generar herramientas de desarrollo para la comunidad.

Según explicaron desde la organización, el objetivo fue avanzar más allá de la difusión de la actividad minera mediante propuestas concretas de formación, capacitación y generación de oportunidades para mujeres y jóvenes.

Entre sus principales líneas de trabajo se encuentran la realización de talleres, jornadas de capacitación y actividades destinadas a acercar información técnica sobre minería, con el propósito de promover una participación más amplia dentro del sector.

Mujeres de Cobre surgió en Uspallata a partir de la iniciativa de un grupo de mujeres interesadas en fortalecer la participación femenina dentro de la actividad minera.

"Vamos a seguir trabajando para fortalecer la formación y la capacitación de las mujeres en el sector minero, así como el desarrollo comunitario y la prevención en todas sus dimensiones", señaló González Ceretti.

Formación, desarrollo comunitario y prevención

Además del eje vinculado con la minería, la asociación plantea una agenda orientada al desarrollo social. Entre sus objetivos figura el acompañamiento a mujeres y jóvenes mediante acciones de capacitación, orientación y prevención frente a distintas problemáticas sociales.

La organización indicó que, durante sus primeras actividades, detectó la necesidad de ampliar su trabajo hacia temas como la violencia intrafamiliar, el embarazo adolescente y la salud mental, promoviendo espacios de contención y articulación con distintos actores de la comunidad.

También impulsa convenios con comercios, prestadores y proveedores locales para generar beneficios para sus integrantes.

Como parte del proceso de formalización, Mujeres de Cobre conformó una Comisión Directiva integrada por siete miembros y elaboró un estatuto adaptado a sus objetivos institucionales.