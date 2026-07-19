Uranio en Mendoza: tres nuevos proyectos alimentan las expectativas sobre el mineral estratégico

El uranio vuelve a ganar protagonismo en Mendoza. A Sierra Pintada y Huemul se suman tres nuevos proyectos.

El interés por el uranio en Mendoza continúa expandiéndose . A los históricos proyectos Sierra Pintada , de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y Huemul , ahora se incorporan tres nuevas iniciativas : Nueva Sierra Pintada , Corcovo y Nuevo Corcovo .

Los tres proyectos se encuentran en distintas etapas de desarrollo, pero juntos reflejan una tendencia que comenzó a consolidarse en los últimos años: el regreso del uranio a la agenda minera provincial , impulsado por la creciente demanda internacional de este mineral utilizado para la generación de energía nuclear.

Uno de los proyectos más recientes es Nueva Sierra Pintada , ubicado en San Rafael, en un área lindera al complejo Sierra Pintada.

La empresa Jaguar, que también posee los derechos mineros sobre el proyecto Huemul , presentó la solicitud de derechos mineros para desarrollar esta nueva iniciativa.

Por ahora, el proyecto se encuentra en una instancia administrativa inicial. Aún no ingresó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), por lo que no existen trabajos de exploración autorizados ni comenzó el proceso de evaluación ambiental que exige la legislación mendocina.

La cercanía con Sierra Pintada, uno de los yacimientos de uranio más importantes del país, vuelve a poner el foco sobre el potencial geológico de esa región del sur provincial.

Corcovo y Nuevo Corcovo, los otros dos proyectos que aparecen en el mapa

Los otros dos proyectos que amplían el mapa del uranio mendocino son Corcovo y Nuevo Corcovo, ambos ubicados en Malargüe.

En el caso de Corcovo, los derechos mineros pertenecen a la empresa BlueSky, mientras que Nuevo Corcovo está bajo la órbita de Impulsa Mendoza, que busca inversores interesados en desarrollar la iniciativa.

Corcovo cuenta con una ventaja respecto de otros proyectos en etapas tempranas: se encuentra en una zona de intensa actividad petrolera. Si bien no existen estudios específicos orientados al uranio, las décadas de exploración hidrocarburífera dejaron una importante cantidad de información geológica que permite conocer mejor las características del subsuelo y reducir parte de la incertidumbre exploratoria.

Además, Corcovo integra los 71 proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental III (MDMO III), actualmente bajo evaluación técnica de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo.

Una vez concluido ese dictamen, el proyecto deberá atravesar el resto del procedimiento ambiental: análisis de los organismos sectoriales, audiencia pública, informe circunstanciado, dictamen de la autoridad ambiental y, finalmente, el tratamiento legislativo para obtener la Declaración de Impacto Ambiental.

Información difundida por el Gobierno de Mendoza.

Cinco proyectos de uranio en distintos estados

Con estas incorporaciones, Mendoza pasa a contar con cinco proyectos vinculados al uranio, cada uno en una etapa diferente:

Sierra Pintada (CNEA): reactivación y remediación ambiental.

reactivación y remediación ambiental. Huemul (Jaguar): exploración.

exploración. Nueva Sierra Pintada (Jaguar): solicitud de derechos mineros.

solicitud de derechos mineros. Corcovo (BlueSky): exploración y evaluación dentro de MDMO III.

exploración y evaluación dentro de MDMO III. Nuevo Corcovo (Impulsa Mendoza): exploración y búsqueda de interesados para su desarrollo.

Esta información aparece en un brochure con el que el Gobierno de Mendoza busca promover la inversión en minerales estratégicos para la transición energética.

En el informe destaca que "invertir en Mendoza es una oportunidad para acceder a recursos estratégicos en una región que combina estabilidad, crecimiento y respeto por el ambiente".

Y señala un "alto potencial geológico y proyectos de baja altura, infraestructura preparada para albergar inversiones, estabilidad institucional, gobernanza y seguridad jurídica, ecosistema financiero y capital humano capacitado".

Además, destaca el alto potencial en potasio, hierro, cobre, oro y litio.