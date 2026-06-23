Sierra Pintada: Nación y Provincia avanzan en la remediación para reactivar la mina de uranio

Este martes, las autoridades provinciales y nacionales visitaron el complejo minero fabril Sierra Pintada , en el departamento de San Rafael , para conocer el estado de las instalaciones y el avance de la remediación ambiental en curso. La mina de uranio no se explota desde 1997, aunque el Ejecutivo tiene la intención de reactivarla.

La visita fue encabezada por el secretario de Asuntos Nucleares de la Nación, Federico Ramos Napoli , quien estuvo acompañado por la subsecretaria de Políticas Nucleares, la ingeniera Ayelén Giomi ; el presidente de Dioxitek, el ingeniero Bruno Oberlis, y la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre .

"La articulación entre Nación y Provincia constituye un eje central de esta etapa, que permitirá que Argentina vuelva a minar uranio en nuestro propio suelo" - Federico Ramos Napoli.

"El encuentro tuvo como propósito coordinar con la Provincia los primeros pasos que estamos dando para la remediación de los pasivos históricos. Esta instancia es necesaria y fundamental para reactivar la minería de uranio en el sitio, frenada hace más de 30 años", indicó Ramos Napoli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/federamosnapoli/status/2069509858999541947&partner=&hide_thread=false REACTIVAMOS LA REMEDIACIÓN DE SIERRA PINTADA EN MENDOZA, PRIMER PASO PARA REANUDAR LA MINERIA



Hoy visité el Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, en San Rafael, junto a la Ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Dra. Jimena Latorre, la Subsecretaria de Políticas Nucleares,… pic.twitter.com/8x9GgzRpD3 — Federico Ramos Napoli (@federamosnapoli) June 23, 2026

Por su parte, Latorre aclaró que las actividades en Sierra Pintada nunca se paralizaron, solo se dejó de explotar. "Esta visita se trata de hacer una revisión del estado de situación actual y de plantear la protección de este proceso de remediación que sigue en curso", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JimehLatorre/status/2069519936075010397&partner=&hide_thread=false Junto a Federico Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares y equipos técnicos, recorrimos el Complejo Minero Fabril Sierra Pintada para supervisar los avances de la remediación ambiental y fortalecer el trabajo conjunto entre Provincia y Nación. pic.twitter.com/wtUnHjWqJy — Jimena Latorre (@JimehLatorre) June 23, 2026

De acuerdo a la Secretaría de Asuntos Nucleares, "la coordinación entre Nación y Provincia resulta determinante en esta instancia. Sobre esa base de cooperación, y con pleno cumplimiento del marco regulatorio, se ordena el predio y se sientan las condiciones para que Sierra Pintada recupere su capacidad productiva".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nuclear_Ar/status/2069537198895136889&partner=&hide_thread=false LA SECRETARÍA DE ASUNTOS NUCLEARES IMPULSA LA MINERÍA DE URANIO EN MENDOZA



La Secretaría de Asuntos Nucleares avanza con la minería de uranio en la Argentina, frenada hace más de tres décadas. En ese marco, el Secretario Dr. Federico Ramos Napoli encabezó una recorrida por el… pic.twitter.com/Si7aYbSndi — Secretaría de Asuntos Nucleares (@Nuclear_Ar) June 23, 2026

El recorrido y el estado de la mina de uranio

Tras una reunión privada, las autoridades nacionales y provinciales recorrieron el complejo minero fabril, en el cual actualmente trabajan 54 personas, y constataron el estado de las canteras, la planta de tratamiento de uranio que fue reacondicionada recientemente y las obras relacionadas a la nueva planta de radio y arsénico.

"Como responsable de las tareas en el predio, la CNEA lleva adelante este trabajo bajo licenciamiento y supervisión de las autoridades regulatorias, con monitoreo permanente del lugar. A ello suma su experiencia técnica y los estudios acumulados durante décadas, poniéndolos en valor para sostener cada etapa del proceso con criterios rigurosos", indicaron desde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNEA_Arg/status/2069511826681843775&partner=&hide_thread=false TRABAJO TÉCNICO Y REGULATORIO PARA LA REMEDIACIÓN EN SIERRA PINTADA



La Comisión Nacional de Energía Atómica recibió hoy en el Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, en San Rafael, al Secretario de Asuntos Nucleares, Dr. Federico Ramos Napoli, a la Ministra de Energía y Ambiente… pic.twitter.com/XV7VWE3VPn — Comisión Nacional de Energía Atómica (@CNEA_Arg) June 23, 2026

En 1997, las autoridades nacionales decidieron dejar de explotar uranio en Sierra Pintada debido a factores económicos y los valores del mineral en el mercado. El proyecto cuenta con una Licencia de Parada Prolongada y se avanza en la remediación ambiental, en pos de una reactivación a futuro.

Para concretar la remediación ambiental, en una primera etapa la CNEA trabaja en las aguas de canteras y en los residuos sólidos. Sin embargo, para avanzar en la recuperación del agua con contenido de diversos minerales, fue necesaria una readecuación de la planta de tratamiento donde se extrae el uranio del recurso hídrico.

CNEA Sierra Pintada San Rafael uranio La CNEA planea culminar las obras necesarias para la remediación en 2027. Sitio Andino

A su vez, la planta de tratamiento de arsénico y radio está en construcción desde los primeros días de mayo. La CNEA planea avanzar en el sistema de riego necesario para, a fines de 2027, comenzar a tratar el agua de las cuatro canteras, con toda la capacidad instalada para completar el proceso de remediación.

El yacimiento tiene un gran potencial de explotación dado que durante su período de vigencia solo se extrajo el 20% del uranio disponible y actualmente se importa el insumo para las tres centrales nucleares instaladas en el país. Sierra Pintada sigue siendo la mayor reserva de uranio de la Argentina, y es por eso que el gobierno nacional apunta a su reactivación.