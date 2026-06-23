23 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Uranio

Sierra Pintada: Nación y Provincia avanzan en la remediación para reactivar la mina de uranio

El Secretario de Asuntos Nucleares de la Nación visitó San Rafael para conocer el estado del proyecto y los avances de las obras para concretar la remediación.

Sierra Pintada: Nación y Provincia avanzan en la remediación para reactivar la mina de uranio
Sierra Pintada: Nación y Provincia avanzan en la remediación para reactivar la mina de uranio Sitio Andino
 Por Sofía Pons

Este martes, las autoridades provinciales y nacionales visitaron el complejo minero fabril Sierra Pintada, en el departamento de San Rafael, para conocer el estado de las instalaciones y el avance de la remediación ambiental en curso. La mina de uranio no se explota desde 1997, aunque el Ejecutivo tiene la intención de reactivarla.

La visita fue encabezada por el secretario de Asuntos Nucleares de la Nación, Federico Ramos Napoli, quien estuvo acompañado por la subsecretaria de Políticas Nucleares, la ingeniera Ayelén Giomi; el presidente de Dioxitek, el ingeniero Bruno Oberlis, y la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre.

"La articulación entre Nación y Provincia constituye un eje central de esta etapa, que permitirá que Argentina vuelva a minar uranio en nuestro propio suelo" - Federico Ramos Napoli.

"El encuentro tuvo como propósito coordinar con la Provincia los primeros pasos que estamos dando para la remediación de los pasivos históricos. Esta instancia es necesaria y fundamental para reactivar la minería de uranio en el sitio, frenada hace más de 30 años", indicó Ramos Napoli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/federamosnapoli/status/2069509858999541947&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Latorre aclaró que las actividades en Sierra Pintada nunca se paralizaron, solo se dejó de explotar. "Esta visita se trata de hacer una revisión del estado de situación actual y de plantear la protección de este proceso de remediación que sigue en curso", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JimehLatorre/status/2069519936075010397&partner=&hide_thread=false

De acuerdo a la Secretaría de Asuntos Nucleares, "la coordinación entre Nación y Provincia resulta determinante en esta instancia. Sobre esa base de cooperación, y con pleno cumplimiento del marco regulatorio, se ordena el predio y se sientan las condiciones para que Sierra Pintada recupere su capacidad productiva".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nuclear_Ar/status/2069537198895136889&partner=&hide_thread=false

El recorrido y el estado de la mina de uranio

Tras una reunión privada, las autoridades nacionales y provinciales recorrieron el complejo minero fabril, en el cual actualmente trabajan 54 personas, y constataron el estado de las canteras, la planta de tratamiento de uranio que fue reacondicionada recientemente y las obras relacionadas a la nueva planta de radio y arsénico.

"Como responsable de las tareas en el predio, la CNEA lleva adelante este trabajo bajo licenciamiento y supervisión de las autoridades regulatorias, con monitoreo permanente del lugar. A ello suma su experiencia técnica y los estudios acumulados durante décadas, poniéndolos en valor para sostener cada etapa del proceso con criterios rigurosos", indicaron desde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNEA_Arg/status/2069511826681843775&partner=&hide_thread=false

En 1997, las autoridades nacionales decidieron dejar de explotar uranio en Sierra Pintada debido a factores económicos y los valores del mineral en el mercado. El proyecto cuenta con una Licencia de Parada Prolongada y se avanza en la remediación ambiental, en pos de una reactivación a futuro.

Para concretar la remediación ambiental, en una primera etapa la CNEA trabaja en las aguas de canteras y en los residuos sólidos. Sin embargo, para avanzar en la recuperación del agua con contenido de diversos minerales, fue necesaria una readecuación de la planta de tratamiento donde se extrae el uranio del recurso hídrico.

CNEA Sierra Pintada San Rafael uranio
La CNEA planea culminar las obras necesarias para la remediación en 2027.

La CNEA planea culminar las obras necesarias para la remediación en 2027.

A su vez, la planta de tratamiento de arsénico y radio está en construcción desde los primeros días de mayo. La CNEA planea avanzar en el sistema de riego necesario para, a fines de 2027, comenzar a tratar el agua de las cuatro canteras, con toda la capacidad instalada para completar el proceso de remediación.

El yacimiento tiene un gran potencial de explotación dado que durante su período de vigencia solo se extrajo el 20% del uranio disponible y actualmente se importa el insumo para las tres centrales nucleares instaladas en el país. Sierra Pintada sigue siendo la mayor reserva de uranio de la Argentina, y es por eso que el gobierno nacional apunta a su reactivación.

Temas
Seguí leyendo

Murió Adriana Schmutz, histórica referente de Uspallata y pionera de la minería responsable en Mendoza

Mendoza reglamentó el uso de tierras fiscales para minería y busca dar mayor seguridad jurídica a las inversiones

La comunidad participó de la primera inspección ambiental en PSJ Cobre Mendocino

Mendoza salió a buscar inversiones a Canadá para potenciar Vaca Muerta y los yacimientos convencionales

Regalías mineras: qué porcentaje queda en Mendoza y cómo se reparte la recaudación

Paneles solares verticales: una alternativa para generar energía, ¿convienen en Mendoza?

Lee además
Radiografía del empleo en minería en Mendoza: puestos de trabajo, sectores y género

Radiografía del empleo en minería en Mendoza: puestos de trabajo, sectores y género
El parque eólico El Sosnedo se proyectaba en la región de El Sosneado, a 100 Km de la Ciudad de San Rafael y 70 km al norte de Malargüe.

¿Por qué Mendoza no tiene parques eólicos? El caso de El Sosneado explica el principal obstáculo

Las Más Leídas

La Terminal de Ómnibus de Mendoza busca ampliar el perfil de usuarios que visitan diariamente la terminal.

Qué tendrá el nuevo sector de la Terminal de Mendoza que abre este miércoles

Éxodo en salud mental: profesionales de Mendoza migran a Chile en busca de mejores sueldos.

Crisis salarial: fuga de psicólogos de Mendoza hacia Chile

Carlos Arabel, la víctima del homicidio, fue asesinada a puñaladas. Tenía 35 años. 

Salvaje ataque a tiros al policía que custodiaba la casa de los acusados de un crimen

Frío extremo: cuáles fueron las zonas más gélidas de Mendoza, con hasta 8 grados bajo cero.

Mendoza, entre las provincias más frías del país

La exdecana de FFyL estará al frente del Rectorado hasta 2030.

La conducción de la UNCuyo cambia de manos: Adriana García fue electa rectora hasta 2030