Cómo se aplican las regalías mineras en Mendoza y qué proyecto se impulsa a nivel nacional

Ante el impulso de la minería en la provincia de Mendoza , surge la duda sobre cómo se aplican las regalías, es decir qué porcentaje de las ganancias quedan en el territorio. A fines del año pasado, la Legislatura mendocina aprobó la norma que establece el régimen de regalías, que se ajusta a la ley nacional.

La legislación provincial se basa en la Ley Nacional de Inversiones Mineras (24.196). Sin embargo, también establece un sistema de alícuotas progresivas que permiten que los porcentajes de regalías lleguen al 5%, cuando el mínimo es del 3%, tal como establece la norma de alcance nacional.

Hasta diciembre del año pasado, la provincia de Mendoza no contaba con una legislación propia que regulara el sistema de regalías, para brindar un marco jurídico claro para su liquidación y control. Además de los porcentajes, la ley establece que todas las personas humanas o jurídicas, nacionales o extranjeras tendrán que abonarlas, así sea que exploten, industrialicen o comercien minerales en el territorio mendocino. Sin embargo, quedan exceptuadas las microempresas y los proyectos de investigación científica.

Según la ley, de lo recaudado por regalías mineras , el 88% se destina a Rentas Generales , y de ese porcentaje, el 15% va al Fondo de Desarrollo Económico y Socioambiental. Se trata de la iniciativa a partir de la cual se financian obras e infraestructura ambiental, proyectos productivos, controles y participación de la comunidad.

El 12% restante del total recaudado en regalías, lo reciben los municipios productores adheridos al régimen. Las comunas solo pueden destinar el dinero a obras públicas e infraestructura económica, social, ambiental y productiva.

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Qué proyecto se impulsa a nivel nacional

A nivel nacional también se busca implementar un sistema de regalías progresivas y móviles, que en ciertos casos sí supere el 3% que actualmente estipula la legislación vigente. La iniciativa busca que las provincias sigan recibiendo el porcentaje de ganancias, pero de acuerdo a las fluctuaciones del mercado.

Se trata de un proyecto impulsado por los exlegisladores Francisco Monti y Marcela Campagnoli, y propone realizar cambios en el artículo 22 de la Ley de Inversiones Mineras para cambiar las regalías fijas, por un esquema variable.

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En base a este proyecto, la base de regalías sería del 4%, pero pueden escalar hasta el 16%, de acuerdo al margen operativo del proyecto minero. "Se busca que cuando haya alta renta en un proyecto minero, las provincias tengan altos ingresos por regalías y viceversa, al caer la renta, con menos regalías, se puede asegurar la continuidad del desarrollo, cuidando los recursos económicamente explotables, los puestos de trabajo y las pymes proveedoras de bienes y servicios", indica la propuesta legislativa.