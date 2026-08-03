3 de agosto de 2026
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Minería

Impulsa Mendoza reunirá a empresas y especialistas para debatir el futuro de la minería sostenible

El encuentro reunirá a empresas, proveedores, especialistas y organismos públicos para analizar los desafíos de una minería alineada con estándares internacionales. También se presentará el Reporte de Sostenibilidad 2025 y nuevas herramientas de financiamiento para la cadena de valor.

Se realizará el segundo Workshop de Minería y Sostenibilidad para debatir desafíos y estándares internacionales.

Se realizará el segundo Workshop de Minería y Sostenibilidad para debatir desafíos y estándares internacionales.

Por Sitio Andino Energía

Impulsa Mendoza llevará adelante la segunda edición del Workshop Minería y Sostenibilidad, donde buscará reunir a empresas mineras, proveedores, especialistas, instituciones académicas y organismos públicos para intercambiar experiencias y debatir los principales desafíos de una actividad cada vez más orientada hacia los estándares internacionales de sostenibilidad.

El encuentro se realizará este miércoles 6 de agosto de 14.30 a 18 en el Hotel Royal Princess, de la Ciudad de Mendoza. La participación será gratuita, aunque con inscripción previa y cupos limitados.

Un espacio para debatir la sostenibilidad de la minería mendocina

La agenda contempla exposiciones sobre sostenibilidad, transparencia, innovación, economía circular, descarbonización y herramientas de financiamiento para la cadena de valor minera.

Entre los disertantes estarán Mariana Kurgansky, del Observatorio de Prácticas Sustentables de la Universidad de Mendoza; Flavio Fuertes, de Pacto Global de Naciones Unidas; Paula Cortijo, de Transparencia Latam; Sabrina Salvi, de la Bolsa de Comercio de Mendoza; Gabriel Vega, de BYMA; Carina Egea, de Portfolio S.A.; Diego Ledda, de AndesCrowd; Marcelo Caccavari, del proyecto Don Ernesto; y Carla Ortega, coordinadora de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente.

Durante la jornada también se presentarán la estrategia y el plan de acción de sostenibilidad para 2026, el desarrollo de la Red de Proveedores Sostenibles y las iniciativas que impulsa la cartera energética provincial en materia ambiental.

Presentarán el Reporte de Sostenibilidad 2025

Uno de los momentos centrales del encuentro será la presentación del Reporte de Sostenibilidad 2025 de Impulsa Mendoza, elaborado bajo los estándares internacionales GRI, incluyendo el suplemento específico para minería GRI 14, y los indicadores SASB.

El documento resume el desempeño de la empresa en ocho ejes considerados materiales y repasa algunos de los principales hitos alcanzados durante el último año.

Entre ellos se destacan la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino, la consolidación del Malargüe Distrito Minero Occidental, el avance del programa Caminos Productivos, la apertura de la oficina de Uspallata y la conformación del Andean Bridge.

Asimismo, el informe presenta indicadores de gestión correspondientes a 2025, entre ellos la capacitación de 292 personas, la firma de siete convenios estratégicos con universidades, cámaras empresarias y organismos del sector, el reacondicionamiento de 230 kilómetros de caminos productivos en Malargüe y la realización del primer proceso de revisión institucional ante el Honorable Tribunal de Cuentas de Mendoza.

Financiamiento para proyectos y proveedores

Otro de los ejes del workshop será el acceso a herramientas de financiamiento para el desarrollo de proyectos mineros y empresas proveedoras.

Especialistas de BYMA, Portfolio S.A. y AndesCrowd expondrán sobre alternativas disponibles en el mercado de capitales y mecanismos para fortalecer la competitividad de la cadena de valor minera.

Además, se compartirán experiencias vinculadas con investigación, desarrollo e innovación aplicadas a minerales estratégicos para la transición energética, junto con iniciativas destinadas a promover la transparencia, el desarrollo local y la sostenibilidad como pilares para el crecimiento de la minería en Mendoza.

Como parte de la actividad, los asistentes también participarán de una dinámica colaborativa para revisar y actualizar las prioridades que orientan la estrategia de sostenibilidad de Impulsa Mendoza, incorporando la visión de los distintos actores del sector.

Cómo participar

El workshop se realizará el miércoles 6 de agosto, de 14.30 a 18, en el Hotel Royal Princess (25 de Mayo 777, Ciudad de Mendoza).

La participación es gratuita, con inscripción previa y cupos limitados.

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