Minería: el documento que revela la estrategia con la que Mendoza busca desarrollar la actividad

El informe elaborado por Impulsa Mendoza sintetiza la visión institucional con la que el Gobierno provincial busca impulsar el desarrollo de la minería.

Durante los últimos dos años, la provincia de Mendoza avanzó con la aprobación de nuevos proyectos de exploración, creó distritos mineros, impulsó herramientas para atraer inversiones y comenzó a posicionarse en foros internacionales como un nuevo destino para el desarrollo de la minería . Un documento resume lo hecho en estos años al respecto.

Esa estrategia quedó plasmada por primera vez en un documento institucional: el Reporte de Sostenibilidad 2025 de Impulsa Mendoza. Más que un balance de gestión, la publicación permite comprender cuáles son los ejes sobre los que el Gobierno provincial pretende construir la actividad en los próximos años .

Exploración, financiamiento, transparencia, sostenibilidad y desarrollo económico local son algunos de los conceptos que atraviesan el informe.

El documento fue elaborado bajo estándares internacionales de reporte, como GRI y SASB, utilizados por compañías mineras de distintos países para comunicar su desempeño económico, ambiental y social.

La exploración, el punto de partida del modelo

Uno de los principales mensajes que deja el reporte es que la prioridad del Gobierno no está puesta únicamente en habilitar nuevos proyectos, sino en fortalecer la etapa de exploración.

El documento sostiene que la generación de información geológica y ambiental resulta clave para reducir la incertidumbre de los inversores y convertir el potencial mineral de Mendoza en proyectos concretos. Esa mirada explica buena parte de las decisiones adoptadas en los últimos años, desde el avance del Malargüe Distrito Minero Occidental hasta el impulso de nuevos proyectos de cobre, hierro y litio.

En ese sentido, la exploración aparece como la condición necesaria para que puedan llegar inversiones de mayor escala en el futuro.

El desafío de conseguir financiamiento

El segundo gran eje que atraviesa el informe es el financiamiento. Según plantea Impulsa Mendoza, uno de los principales obstáculos para el desarrollo minero no está únicamente en los recursos geológicos, sino en el acceso al capital necesario para financiar las primeras etapas de exploración.

Por eso, el documento ratifica el objetivo de posicionar a Mendoza como un hub financiero regional para la minería andina, capaz de conectar proyectos locales con mercados de capitales e inversores especializados.

Esa estrategia ya comenzó a materializarse con iniciativas como el Andean Capital Forum, el programa Andean Bridge y el desarrollo de nuevas herramientas financieras orientadas a proyectos de exploración.

Transparencia y gobernanza para generar confianza

La palabra "transparencia" aparece de manera recurrente a lo largo del reporte.

La publicación plantea que el fortalecimiento institucional constituye una condición necesaria para generar previsibilidad tanto entre los inversores como en la sociedad.

Para ello, Impulsa Mendoza señala la necesidad de avanzar con mecanismos de rendición de cuentas, gobernanza, ética empresarial y acceso público a la información, en línea con estándares internacionales de sostenibilidad.

En una provincia donde la minería históricamente ha generado fuertes debates, el documento ubica la transparencia como una herramienta para fortalecer la confianza pública alrededor de la actividad.

El agua y el desarrollo local entre las prioridades

El reporte también incluye un proceso de consulta con distintos actores vinculados a la minería para identificar cuáles son los temas considerados más relevantes.

Como resultado de ese trabajo, la matriz de materialidad ubica entre las prioridades el desarrollo económico local, la construcción de una cadena de valor sostenible, la transparencia, la sostenibilidad del agua, la integridad ambiental, la promoción de la minería sostenible y el bienestar de las personas.

La presencia del agua entre los aspectos considerados críticos refleja uno de los principales desafíos que enfrenta cualquier proyecto minero en Mendoza, donde el manejo del recurso hídrico ocupa un lugar central en el debate público.

Capacitación y fortalecimiento de la cadena de valor

Además de los aspectos institucionales, el documento incorpora algunos indicadores vinculados con el impacto social de la actividad.

Durante 2025, el programa Impulsando el Conocimiento capacitó a 292 personas en innovación, formulación de proyectos, liderazgo, sostenibilidad y finanzas, mientras que la empresa informa que cuenta con un plantel de 15 colaboradores, integrado en un 60% por mujeres y con un 90% del personal alcanzado por convenios colectivos de trabajo.

Estos datos forman parte de una estrategia que también pone el foco en el desarrollo de proveedores locales y en la formación de recursos humanos especializados para acompañar un eventual crecimiento del sector.

Un documento que ayuda a entender hacia dónde apunta la minería mendocina

Más allá de tratarse del primer Reporte de Sostenibilidad de Impulsa Mendoza, el documento permite reconstruir la visión institucional que hoy guía la política minera provincial. El texto muestra que la estrategia oficial ya no se limita a la aprobación de proyectos específicos. También incorpora aspectos vinculados con la generación de información geológica, el acceso al financiamiento, la transparencia, la capacitación, el fortalecimiento institucional y la construcción de una cadena de valor local.

En otras palabras, el informe ofrece una fotografía del modelo que Mendoza busca consolidar para desarrollar la minería en los próximos años, en un contexto donde la provincia intenta posicionarse nuevamente dentro del mapa de las inversiones mineras de Argentina.

El primer Reporte de Sostenibilidad de Impulsa Mendoza