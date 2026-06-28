Minería binacional: Mendoza anunció una cumbre internacional y busca atraer inversiones

Minería binacional: Mendoza dio un paso clave y ya tiene fecha para una cumbre internacional

Mendoza presentó su estrategia minera en Chile y anunció que será sede de la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible , un encuentro que reunirá a autoridades, empresarios e inversores de distintos países para debatir el futuro de una actividad que la provincia busca consolidar como uno de los motores de su desarrollo económico.

El anuncio fue realizado durante el encuentro internacional "Cordillera que une: Minería binacional y el Paso Los Libertadores como ejes de integración Chile-Argentina" , desarrollado en la ciudad chilena de Los Andes , en la Región de Valparaíso . La actividad reunió a funcionarios, especialistas, académicos y representantes del sector privado con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambos países en materia de minería, energía, logística, infraestructura y desarrollo del corredor bioceánico .

Durante su exposición, desde el Gobierno de Mendoza se invitó a autoridades, empresarios e inversores a participar de la Cumbre, que se realizará el 19 y 20 de noviembre y volverá a convertir a la provincia en un espacio de discusión sobre una minería moderna, sustentable e integrada a la región .

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , integró el panel "Proyección y Desarrollo" junto al CEO de PSJ Cobre Mendocino , Fabián Gregorio ; el gerente de Servicios de Codelco Andina , Orlando Silva ; el ingeniero civil en Minas y académico de la Universidad Técnica Federico Santa María , Carlos Hunt ; y el fundador del Congreso del Futuro y embajador de Chile en México, Francisco Chahuán .

Mendoza defendió su modelo de desarrollo minero

En la presentación, las autoridades provinciales aseguraron que Mendoza atraviesa una nueva etapa en materia minera, basada en reglas claras, seguridad jurídica, transparencia y elevados estándares ambientales. "Durante muchos años, la provincia de Mendoza atravesó lo que podríamos llamar un blackout en materia de actividad minera. No porque existiera una restricción o una prohibición para desarrollar esta actividad económica, sino porque no se contaba con una política clara de desarrollo de la minería como la que tiene hoy", señalaron.

minería sostenible binacional jimena latorre 1 Panel "Proyección y Desarrollo", del encuentro internacional "Cordillera que une: Minería binacional y el Paso Los Libertadores como ejes de integración Chile-Argentina". Foto: Gobierno de Mendoza.

Además, explicaron que la estrategia provincial busca convertir a la minería en uno de los ejes para diversificar la matriz productiva, generar empleo de calidad y atraer nuevas inversiones mediante una articulación entre los sectores público y privado.

Desde el Ejecutivo también remarcaron que Mendoza y Chile comparten las mismas fajas metalogénicas, con importantes reservas de cobre, oro, plata, hierro, litio, uranio y potasio, lo que abre oportunidades para desarrollar proyectos conjuntos a ambos lados de la Cordillera de los Andes.

Los cambios que impulsó la provincia para atraer inversiones

Durante el encuentro se destacó que Mendoza implementó un nuevo mecanismo para aprobar distritos mineros completos mediante la Legislatura provincial, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a las inversiones. Según detallaron, ese esquema ya permitió habilitar 65 proyectos de exploración, dentro de un universo estimado de 200 iniciativas, tras obtener un amplio consenso político.

También recordaron que, por el sistema federal argentino, las provincias administran sus recursos minerales y son las responsables de otorgar los permisos para el desarrollo de la actividad. En ese contexto, el proyecto PSJ Cobre Mendocino fue presentado como el emprendimiento más avanzado de la provincia y el primero de los grandes proyectos cupríferos argentinos con perspectivas de iniciar producción.

Las autoridades provinciales agregaron que el clima de inversiones también se apoya en el equilibrio fiscal, el cumplimiento de los contratos, la modernización del Código de Procedimiento Minero, nuevos beneficios fiscales para proyectos estratégicos y mayores mecanismos de transparencia y participación ciudadana.

Infraestructura e integración con Chile

Otro de los ejes de la exposición estuvo vinculado a las obras necesarias para acompañar el crecimiento del sector. En ese sentido, el Gobierno informó que avanza con inversiones en líneas de alta tensión, obras de transmisión eléctrica y rutas, destinadas tanto a abastecer futuros emprendimientos mineros como al resto del sistema productivo.

Asimismo, se propuso consolidar una agenda conjunta entre Mendoza y la Región de Valparaíso, impulsando corredores logísticos, hubs de servicios, infraestructura ferroviaria y el fortalecimiento del Paso Internacional Los Libertadores, considerado estratégico para el comercio y el desarrollo regional.

"No queremos ver a la cordillera como una barrera, sino como una plataforma compartida para generar desarrollo, empleo e inversiones en ambos países", expresaron desde el Ejecutivo provincial.

Unidad de Gestión Ambiental (UGA) primera inspección participativa abierta a la comunidad, proyecto PSJ Cobre Mendocino, Uspallata. Unidad de Gestión Ambiental (UGA) en la primera inspección abierta a la comunidad. PSJ Cobre Mendocino. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La sostenibilidad como eje del desarrollo

En su intervención, la ministra Jimena Latorre sostuvo que el crecimiento de la actividad minera debe apoyarse en una institucionalidad sólida y en el cumplimiento de la Ley 7722, uno de los principales marcos regulatorios ambientales de la provincia.

En ese sentido, afirmó: "El proyecto San Jorge es un claro ejemplo de que es posible desarrollar minería en Mendoza aún con una legislación ambiental exigente. Se puede hacer minería con altos estándares ambientales y de sostenibilidad. Aspiramos a que toda esta arquitectura institucional y regulatoria nos permita ser más ágiles, sin perder eficacia ni transparencia".

La ministra también destacó que la protección ambiental debe formar parte de la planificación de cualquier emprendimiento desde su etapa inicial. "El sector privado sabe perfectamente que el desarrollo de actividades vinculadas a recursos naturales finitos solo puede ser económicamente sostenible si incorpora desde el inicio las externalidades ambientales dentro de la estructura de costos y de la planificación del proyecto", concluyó.

La participación mendocina en este encuentro internacional reafirmó la estrategia del Gobierno provincial de profundizar la integración con Chile, promoviendo al Paso Internacional Los Libertadores como una infraestructura clave para el comercio exterior, la producción y el desarrollo de nuevos proyectos mineros en la región.