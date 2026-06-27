Mundial 2026: a días del partido con Argentina, Cabo Verde enfrenta un grave escándalo fuera de la cancha

La previa del partido entre la Selección de Fútbol de Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que trascendiera que el capitán del seleccionado africano, Ryan Mendes , es investigado por la Policía de Nueva Zelanda tras una denuncia por presunta violación .

Según publicó el medio brasileño Globo Esporte , la denuncia fue presentada el 10 de abril por una mujer brasileña que trabajó como intérprete del plantel caboverdiano durante la fecha FIFA disputada en marzo en Nueva Zelanda.

De acuerdo con la presentación judicial, el presunto hecho ocurrió el 27 de marzo en un hotel de Auckland , luego del partido amistoso que Cabo Verde disputó frente a Chile.

La denunciante, que reside en Nueva Zelanda con una visa de trabajo, aseguró que fue convocada a una habitación del hotel creyendo que debía cumplir funciones como intérprete. Al advertir que se trataba de un encuentro social, regresó a su habitación.

Siempre según la denuncia, Mendes golpeó posteriormente la puerta de su habitación y, al abrirle, la agredió físicamente y la violó.

La mujer presentó un informe médico y fotografías de las lesiones que, según el medio brasileño, muestran hematomas en distintas partes del cuerpo y lesiones compatibles con la denuncia. Ese material forma parte de la investigación junto con registros de las cámaras de seguridad del hotel.

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La causa por violación continúa abierta

La Policía de Nueva Zelanda confirmó que la investigación continúa en curso, aunque no brindó mayores detalles por las normas de confidencialidad vigentes en ese país.

El proceso incluye el análisis de las pruebas médicas, las imágenes de seguridad y otros elementos que podrían demorar varios meses antes de que las autoridades definan si corresponde presentar cargos formales.

La denunciante también manifestó que solicitó a la Federación Caboverdiana de Fútbol y a la FIFA la exclusión del futbolista del Mundial, aunque, según su relato, no obtuvo respuesta.

Quién es Ryan Mendes

Ryan Mendes, de 36 años, es el capitán y uno de los máximos referentes de la selección de Cabo Verde.

El delantero milita actualmente en el Igdir FK, de la Segunda División de Turquía, y fue titular en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial.

Hasta el momento, el futbolista no fue imputado ni se informó oficialmente sobre la presentación de cargos en su contra, mientras la investigación sigue su curso en Nueva Zelanda.