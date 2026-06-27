Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 27 de junio, minuto a minuto

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Día 17 del Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 27 de junio

En la continuidad de la tercera fecha de la Copa del Mundo, la agenda de este sábado 27 de junio estará marcada por la definición de los Grupos J, K y L. La jornada será decisiva para conocer qué selecciones avanzarán a los 16avos de final y cuáles se despedirán del torneo. Además del duelo entre Argentina y Jordania, uno de los partidos más atractivos enfrentará a Colombia y Portugal, con el conjunto sudamericano decidido a cortar la buena racha del equipo de Cristiano Ronaldo.

La actividad comenzará desde las 18 (hora argentina) con la tercera presentación de Croacia, que llega tras vencer a Panamá por 1 a 0 y recuperarse de la derrota sufrida en su debut frente a Inglaterra. El conjunto liderado por Luka Modric buscará una nueva victoria para asegurar su clasificación y pelear por el primer puesto del Grupo L.

En simultáneo, Croacia también seguirá de cerca el encuentro entre Ghana y Panamá. Aunque el seleccionado centroamericano ya quedó eliminado, las Estrellas Negras aún tienen posibilidades de alcanzar a Inglaterra en la cima del grupo, ya que suman cuatro puntos.

A partir de las 20.30 (hora argentina) será el turno de Colombia y Portugal, en uno de los encuentros más prometedores de la jornada. El duelo definirá buena parte del panorama en el Grupo K. La selección colombiana, ya clasificada, llega con dos victorias consecutivas frente a República Democrática del Congo y Uzbekistán, mientras que el equipo comandado por Cristiano Ronaldo viene de golear 5 a 0 al conjunto uzbeko y buscará un nuevo triunfo para quedarse con el liderazgo de la zona.

Argentina vs Austria (10) Sin Messi en el inicio, la Albiceleste sale con un equipo alternativo. Foto: Archivo

En ese mismo horario también se enfrentarán República Democrática del Congo y Uzbekistán, los dos equipos que ocupan la parte baja del Grupo K. El panorama es más favorable para el conjunto africano, que suma un empate y una derrota, mientras que los uzbekos todavía no lograron sumar puntos. Congo intentará asegurar el tercer puesto y mantener vivas sus chances de clasificación, aunque dependerá también de otros resultados.

La jornada se cerrará desde las 23 (hora argentina) con la presentación del vigente campeón del mundo, Argentina, que enfrentará a Jordania con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación a la próxima ronda. El equipo dirigido por Lionel Scaloni podría realizar varias rotaciones, con Lionel Messi comenzando el partido en el banco de suplentes. Del otro lado, Jordania buscará despedirse del torneo con una buena actuación, ya sin posibilidades matemáticas de avanzar.

En paralelo, Argelia y Austria definirán cuál de los dos finalizará en el segundo y tercer puesto del Grupo J, ya que ambos llegan con tres puntos. Sin un claro favorito, las dos selecciones mostraron un buen nivel frente a la Albiceleste, aunque los argelinos intentarán quedarse con la victoria para evitar depender de otros resultados en la lucha por la clasificación.

El cronograma completo de este domingo 27 de junio en el Mundial 2026: