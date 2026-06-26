26 de junio de 2026
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Lionel Messi

Lionel Messi será suplente contra Jordania, aunque sumará minutos

El DT de la Selección explicó que Leo irá al banco para darle minutos a otros jugadores. También habló del estado físico de Dibu Martínez y Cuti Romero.

El 10 verá el inicio desde el banco.

El 10 verá el inicio desde el banco.

Foto: Prensa FIFA
Por Sitio Andino Deportes

El entrenador de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, confirmó este viernes que Lionel Messi será suplente en el partido de este sábado ante Jordania y que ingresará en el segundo tiempo.

Leo va a ir al banco. Va a arrancar después”, afirmó el DT en conferencia de prensa, en la antesala del encuentro que se disputará en Dallas.

Además, explicó los motivos de la decisión: “Va a jugar seguramente el segundo tiempo. Hablé con él, es la mejor decisión para que puedan jugar sus compañeros. No le viene mal jugar un rato”.

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Argentina-Jordania: rotación y oportunidad para otros jugadores

Scaloni dejó en claro que la decisión responde a la intención de darle minutos a futbolistas que no vienen siendo titulares, en un contexto donde el cuerpo técnico busca evaluar variantes.

Los chicos que van a jugar mañana merecen jugar. Forman parte del proceso y cuando puedo darles minutos, se los doy”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es mantener la identidad del equipo más allá de los nombres: “El anhelo es que el equipo juegue de la misma manera, con diferentes jugadores”.

Lionel Scaloni, conferencia de prensa Mundial 2026 26-06-26
En conferencia de prensa, Lionel Scaloni confirm&oacute; que Lionel Messi ser&aacute; suplente el s&aacute;bado.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi será suplente el sábado.

Lesionados y tocados: cómo llega la Selección Argentina al duelo con Jordania

El DT también se refirió a la situación física de algunos titulares habituales. Sobre Emiliano “Dibu” Martínez, anticipó que será titular: “Seguramente jugará, nos viene bien que siga en ritmo. No se habló del dedo, creo que está bien”.

En tanto, llevó tranquilidad respecto a Cristian “Cuti” Romero: “Está bien. Hoy no se entrenó con el grupo, pero hizo un trabajo intenso aparte. Es menos grave de lo que pensábamos”.

Lionel Messi
Lionel Messi iniciar&aacute; el partido ante Jordania como suplente.

Lionel Messi iniciará el partido ante Jordania como suplente.

El análisis de Lionel Scaloni sobre Jordania

Scaloni destacó que el rival será exigente y pidió no relajarse. “Es una buena selección, que no mereció perder los últimos partidos. Defienden bien y salen rápido de contra”, analizó.

Y agregó: “Nuestra idea es tener la pelota y someter al rival, pero debemos contrarrestar sus contragolpes porque tienen jugadores rápidos”.

Más allá del resultado, el entrenador dejó en claro que el encuentro servirá para seguir sacando conclusiones de cara a lo que viene. “Se abre un panorama bueno para ver a los chicos que no han tenido minutos y saber dónde estamos parados”, explicó.

Con este escenario, la principal novedad será la ausencia de Messi desde el arranque, en una decisión estratégica que apunta a administrar cargas y ampliar las opciones del equipo.

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