24 de junio de 2026
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Lionel Messi

Lionel Messi cumple 39 años y estos son los récords que parecen imposibles de romper

El argentino Lionel Messi celebra sus 39 años en pleno Mundial 2026 con marcas históricas. Entrá y mirá sus registros.

Lionel Messi celebra sus 39 años en pleno Mundial 2026.

Lionel Messi celebra sus 39 años en pleno Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Messi cumple este miércoles 39 años en plena disputa del Mundial 2026 y lo hace como dueño de algunos de los récords más impresionantes de la historia del fútbol. El capitán de la Selección Argentina atraviesa su sexta Copa del Mundo y sigue ampliando una carrera repleta de marcas que parecen imposibles de igualar.

Cuál es el récord más impresionante de Lionel Messi

El récord que más impacta por su magnitud es el de los 91 goles en un año calendario, una cifra que alcanzó durante 2012 con la camiseta del Barcelona.

Aquel año, bajo la conducción de Pep Guardiola primero y de Tito Vilanova después, Messi firmó una temporada histórica. Disputó apenas 69 partidos y convirtió 91 tantos: 59 en LaLiga, 13 en la Champions League, 12 con la Selección Argentina, cinco en la Copa del Rey y dos en la Supercopa de España.

De esa manera superó los 85 goles que había marcado el alemán Gerd Müller en 1972, una marca que durante décadas parecía inalcanzable.

Los récords más importantes de Lionel Messi

Además de sus 91 goles en un año, Lionel Messi acumula una colección de logros extraordinarios. Entre ellos aparecen sus ocho Balones de Oro, una cifra jamás alcanzada por otro futbolista. También es el único jugador que conquistó cuatro premios consecutivos entre 2009 y 2012.

A nivel internacional, el rosarino es el máximo goleador de la historia de la Selección Argentina, con 122 goles en 201 partidos, además de ser el futbolista con más presencias en la historia de la Albiceleste.

Otro dato impactante es su producción global: suma 916 goles oficiales a lo largo de su carrera profesional, consolidándose como el máximo goleador argentino de todos los tiempos.

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Messi sigue rompiendo marcas en el Mundial 2026

Lejos de vivir de sus hazañas pasadas, Messi continúa ampliando su legado en el Mundial 2026. El capitán argentino comenzó la competencia con un hat-trick frente a Argelia y luego marcó un doblete ante Austria, alcanzando los 18 goles mundialistas para transformarse en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

Además, llegó a los 28 partidos disputados en Mundiales, otro registro que lo ubica en la cima histórica de la competencia más importante del planeta.

Mientras celebra sus 39 años rodeado de sus compañeros de la Selección Argentina, Lionel Messi sigue demostrando que los récords no son una casualidad, sino el resultado de una carrera única que continúa escribiendo capítulos inolvidables.

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