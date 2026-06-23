Mundial 2026: se conoció la noticia que Lionel Messi esperaba con desesperación

Lio ya sabe que su papá está bien y puede concentrarse de lleno en el Mundial 2026.

La noticia más esperada por Lionel Messi finalmente llegó en medio del Mundial 2026 . Este lunes se confirmó que Jorge Messi recibió el alta médica luego de permanecer varios días internado. La evolución favorable del padre del capitán de la Selección argentina llevó tranquilidad a toda la familia y puso fin a días de incertidumbre que habían generado preocupación dentro y fuera del entorno del futbolista.

Jorge Messi fue dado de alta tras evolucionar favorablemente y continuará su recuperación junto a sus seres queridos. La información fue confirmada por el periodista Ángel de Brito , quien aseguró que el padre del campeón del mundo ya abandonó el centro asistencial donde permanecía internado y comenzó una nueva etapa de recuperación.

Según trascendió, Jorge Messi regresó a Rosario , donde continuará bajo seguimiento médico y rodeado del acompañamiento de su familia. La noticia fue recibida con enorme alivio luego de varios días marcados por la preocupación y las especulaciones sobre su estado de salud.

La situación había alcanzado una fuerte repercusión pública debido a la difusión de versiones falsas y rumores alarmantes que obligaron a la familia Messi a emitir un comunicado oficial para aclarar el panorama y pedir respeto por la privacidad familiar. En aquel mensaje, el entorno de Lionel Messi remarcó que la evolución era positiva y pidió prudencia ante la circulación de información incorrecta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2069204641946935629&partner=&hide_thread=false No paran las buenas noticias: Jorge Messi fue dado DE ALTA y ya se encuentra en casa con sus familiares



Vía @AngeldebritoOk pic.twitter.com/f5Fhf1oj0e — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026

Cómo afectó la situación a Lionel Messi durante el Mundial

El capitán argentino reconoció recientemente que atravesaba momentos difíciles fuera de las canchas mientras disputaba el Mundial 2026. Aunque evitó brindar detalles específicos, las palabras de Lionel Messi generaron una enorme repercusión porque coincidieron con los días en que más preocupación existía por la salud de su padre.

La situación representó una carga emocional importante para el rosarino, que debió afrontar uno de los momentos más delicados de su entorno familiar mientras defendía la camiseta de la Selección argentina en la máxima competencia internacional. Sin embargo, dentro de la cancha volvió a demostrar toda su jerarquía. Messi fue la gran figura del triunfo ante Austria, marcó los dos goles de la victoria y condujo al equipo de Lionel Scaloni hacia la clasificación a los dieciseisavos de final.

La recuperación de Jorge Messi aparece ahora como una noticia que puede brindarle al capitán una tranquilidad fundamental de cara a la etapa decisiva del torneo.

El alivio que esperaba toda la familia Messi

La evolución favorable de Jorge Messi cerró días de angustia y preocupación para el círculo íntimo del futbolista. Durante la última semana, distintas informaciones sobre la salud del padre del astro argentino ocuparon la atención de medios de todo el mundo. La magnitud de la figura de Lionel Messi hizo que cualquier novedad relacionada con su familia generara un enorme impacto internacional.

Por eso, la confirmación del alta médica fue recibida como una de las noticias más importantes para el entorno del capitán argentino en los últimos meses. Además, llega en un momento especial. La Selección argentina acaba de asegurar el primer puesto del Grupo J, consiguió la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final y se prepara para cerrar la fase de grupos frente a Jordania.

Con su padre recuperándose favorablemente, con el apoyo de toda la familia y con la Albiceleste atravesando un gran presente futbolístico, Lionel Messi recibió una noticia que seguramente vale mucho más que cualquier resultado deportivo. La sonrisa volvió al entorno del mejor futbolista argentino de todos los tiempos y también a millones de fanáticos que siguieron con preocupación cada novedad relacionada con la salud de Jorge Messi.