Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 23 de junio, minuto a minuto

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Día 13 del Mundial 2026: quiénes juegan este martes 23 de junio

En el cierre de la segunda fecha de la Copa del Mundo, la agenda de este martes 23 de junio destaca por la presentación de Colombia, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, que busca la clasificación a la ronda de 32. Además, Inglaterra y Ghana animan uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos del Mundial.

El calendario de hoy inicia con la segunda presentación de la Portugal de Cristiano Ronaldo, que protagonizó un pobre empate ante Congo en el debut del Grupo K. Se mide ante Uzbekistán desde las 14 (hora argentina), que cayó ante Colombia en la fecha 1.

Cristiano Ronaldo Portugal vs República del Congo Mundial 2026 Cristiano Ronaldo busca su primer gol en la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Foto: Prensa FIFA

Más tarde, a las 17 (hora argentina), se da el que —en la previa— aparece como el encuentro más atractivo de la jornada. La sólida Inglaterra, que superó a Croacia 4 a 2 en el debut, se enfrenta a Ghana, que también ganó en la primera fecha, 1 a 0 ante Panamá. Es por el Grupo L. El que gana se asegura el pase a dieciseiavos.

A las 20 (hora argentina), por el Grupo K, dos que perdieron en el debut, Croacia y Panamá, buscan una victoria que los acerque a la próxima fase. Los europeos son los favoritos, pero este Mundial ha demostrado que puede dar sorpresas.

La jornada cerrará con el cruce entre Colombia y la República Democrática del Congo, a las 23 (hora argentina). El seleccionado comandado por Lorenzo va por tres puntos que lo lleven a la segunda ronda, tal como ocurrió en Brasil 2014 y Rusia 2018 (aunque en aquellas citas alcanzó los octavos de final, ya que no existía la ronda de 32).

El cronograma completo de este martes 23 de junio en el Mundial 2026: