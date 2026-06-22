22 de junio de 2026
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Lionel Messi

Lionel Messi, emocionado tras la victoria ante Austria: "Estoy disfrutando este momento"

El capitán de la Selección Argentina habló tras convertirse en la gran figura de la segunda victoria de la Albiceleste en el Mundial 2026. Además, se refirió al récord histórico que alcanzó.

Lionel Messi, emocionado tras la victoria ante Austria: Estoy disfrutando este momento

Lionel Messi, emocionado tras la victoria ante Austria: "Estoy disfrutando este momento"

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

La Selección Argentina consiguió una nueva victoria por 2-0 en la fase de grupos y quedó bien posicionada para avanzar a la próxima ronda como líder del Grupo J. El triunfo ante una exigente Austria tuvo a Lionel Messi como protagonista, tras ser el autor de los dos goles que le dieron el triunfo a la Albiceleste.

Messi en el Mundial 2026: qué dijo tras el encuentro con Austria

Luego del encuentro, el astro rosarino se mostró feliz por el resultado, aunque evitó dejarse llevar por la euforia. Para el capitán de la Albiceleste, los seis puntos obtenidos en las dos primeras jornadas son importantes, pero todavía no garantizan nada en una competencia tan exigente.

"Estoy feliz por el triunfo. Fue un partido importantísimo, duro y muy trabajado, pero no nos da tranquilidad para lo que viene", expresó Messi ante la prensa.

El delantero remarcó que el Mundial se caracteriza por la paridad entre los equipos y que cada encuentro representa una prueba distinta: "Esto es un Mundial. Son partidos muy igualados y muy intensos. Estamos felices por haber sumado seis puntos y por estar cerca de la clasificación, pero sabemos que todavía queda mucho camino por recorrer", sostuvo.

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El récord histórico que quedó en segundo plano: la clave del trabajo en equipo

Con su doblete frente a Austria, Messi alcanzó en el Mundial 2026 los 18 goles como máximo goleador histórico de los Mundiales. Sin embargo, al ser consultado por la marca, prefirió enfocarse en el presente del equipo: "Estoy disfrutando este momento. Ahora mismo estoy cansado y me cuesta pensar en otra cosa que no sea compartir esta alegría con mis compañeros", afirmó.

Además, reconoció que el partido tuvo un momento de frustración personal tras fallar un penal en los primeros minutos del encuentro: "Me dio mucha bronca porque lo ejecuté muy mal. Por suerte pudimos revertir esa situación, encontrar los goles y quedarnos con los tres puntos, que era lo más importante", explicó.

Messi también destacó el ambiente que se vive dentro del plantel argentino y aseguró que una de las mayores fortalezas del equipo es la unión que mantiene desde hace varios años: "Este grupo disfruta de estar juntos. Disfruta de competir, de entrenar y del día a día. También nos hace felices ver a la gente ilusionada y poder darle alegrías", señaló.

Argentina vs Austria (10)
Lionel Messi palpitó el encuentro ante Jordania. Se jugará el sábado a las 11 (hora argentina).

Lionel Messi palpitó el encuentro ante Jordania. Se jugará el sábado a las 11 (hora argentina).

A pesar del buen inicio de torneo, el capitán insistió en que la Selección debe mantener la misma mentalidad que la llevó al éxito en los últimos años: "Hay que ir paso a paso. Esto es largo, difícil y cada partido tiene su propia historia. Nosotros siempre intentamos prepararnos de la mejor manera, sin importar el rival", indicó.

Por último, Messi aseguró que el objetivo del equipo siempre es ganar cada partido, aunque reconoció que el nivel de competencia del Mundial obliga a redoblar esfuerzos en cada presentación: "Estaba dentro de nuestros planes conseguir las dos victorias, pero sabíamos que no iba a ser fácil. Nadie regala nada en este Mundial. Hoy se vio un partido muy intenso, muy trabado por momentos, pero Argentina demostró dentro de la cancha por qué consiguió el triunfo", concluyó.

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