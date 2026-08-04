4 de agosto de 2026
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Atletismo

Conmoción en el atletismo por la muerte de Natasha Ward, joven promesa de 21 años

Tristeza mundial en el atletismo por la repentina muerte de Natasha Ward a los 21 años. El ambiente deportivo llora a la joven figura australiana.

Conmoción en el atletismo por la muerte de Natasha Ward, joven promesa de 21 años

Conmoción en el atletismo por la muerte de Natasha Ward, joven promesa de 21 años

Por Sitio Andino Deportes

El atletismo internacional atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la sorpresiva muerte de Natasha Ward, una de las grandes promesas australianas de tan solo 21 años. La triste noticia fue comunicada de manera conjunta por Athletics New South Wales y el Sutherland District Athletics Club, provocando conmoción en el deporte global.

¿Quién era Natasha Ward y qué se sabe sobre su fallecimiento?

La deportista se proyectaba como una de las especialistas de medio fondo con mayor futuro en Oceanía, destacándose con soltura en las pruebas de 400, 800 y 1.500 metros planos. Natasha alternaba sus exigentes entrenamientos con los estudios universitarios de Ciencias del Ejercicio y del Deporte en Sídney. Hasta el momento, las autoridades deportivas no revelaron las causas de su deceso y su familia se mantiene en un hermetismo absoluto.

¿Cómo fue el recorrido deportivo de la joven promesa del atletismo?

Desde sus primeros pasos en los certámenes escolares hasta su consolidación en torneos de mayores, la corredora construyó un camino a puro esfuerzo que la llevó a medirse contra referentes olímpicos del país oceánico. Entre sus principales logros competitivos y personales figuran:

  • Medallista en los UniSport Nationals: Se alzó con la presea de bronce en los 800 metros en abril de 2026 y obtuvo reconocimientos previos en los 1.500 metros.
  • Presencia nacional: Formó parte de los exigentes Campeonatos Australianos celebrados durante 2024.
  • Compromiso de club: Destacada por su valiosa participación en pruebas de relevos estivales e invernales para el Sutherland District.
  • Vida cotidiana: Combinaba sus jornadas de pista con la atención al público en una tienda deportiva en Sídney y la formación académica.

La partida de Ward representa un golpe demoledor para la comunidad atlética de ese país. Semanas atrás, el deporte australiano ya había sufrido un hecho traumático con la pérdida de la velocista Jemma Stapleton, de 25 años, tras un trágico accidente vial en Tailandia.

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