4 de agosto de 2026
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Torneo Federal A

Federal A: así comenzaron los equipos mendocinos la segunda fase y lo que viene

La segunda fase del Federal A ya comenzó y los equipos mendocinos tuvieron un arranque con resultados variados. Mirá cómo les fue y qué viene.

Federal A: así comenzaron los equipos mendocinos la segunda fase y lo que viene

Federal A: así comenzaron los equipos mendocinos la segunda fase y lo que viene

Por Sitio Andino Deportes

El Torneo Federal A ya puso en marcha su segunda fase y los representantes mendocinos tuvieron un inicio con resultados variados. En esta nota repasamos cómo les fue en sus primeros encuentros y cuáles serán sus próximos desafíos en el campeonato.

Así les fue a Huracán Las Heras, FADEP y San Martín en el Federal A

Huracán Las Heras, que está en la Zona B de la Fase Campeonato, no pudo arrancar con el pie derecho en esta nueva instancia del certamen. En su visita a Río Negro cayó por 1 a 0 frente a Cipolletti y regresó a Mendoza con las manos vacías. En la próxima fecha intentará recuperarse ante su gente para dejar atrás el traspié y volver a meterse en la pelea.

Por su parte, Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) comenzó la Reválida con una sonrisa. El conjunto mendocino aprovechó la localía y derrotó 1 a 0 a Círculo Deportivo Otamendi en un encuentro muy parejo. El único tanto de la tarde llegó a los 25 minutos del segundo tiempo, gracias a un gol en contra de Simón Buscalia.

En la misma instancia, Atlético Club San Martín protagonizó un increíble empate 2 a 2 frente a Costa Brava. El Chacarero arrancó en desventaja, reaccionó y logró dar vuelta el marcador, pero en el tramo final apareció Ramón Lentini, quien hizo valer la ley del ex y decretó la igualdad definitiva.

Así continúa el camino de los equipos mendocinos en el Torneo Federal A

En la próxima fecha, los representantes de Mendoza tendrán estos compromisos:

  • Huracán Las Heras vs. Olimpo de Bahía Blanca
  • Juventud Unida vs. FADEP
  • Santamarina de Tandil vs. Atlético Club San Martín
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