3 de agosto de 2026
{}
Sitio Andino
Club Sportivo Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia visita Junín y quiere aprovecharse del mal momento de Sarmiento

La Lepra visita al Club Atlético Sarmiento por la tercera fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. Todos los detalles.

La Lepra quiere prenderse arriba en la tabla de la zona B.

La Lepra quiere prenderse arriba en la tabla de la zona B.

Por Sección Andino Sports

El Club Sportivo Independiente Rivadavia buscará este lunes sumar un nuevo triunfo cuando visite al Club Atlético Sarmiento, desde las 16.45 en el estadio Eva Perón de Junín, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y será televisado en vivo por la señal ESPN Premium. La Lepra intentará prolongar su buen momento frente a un rival que todavía no ha podido sumar puntos en el certamen.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti llega con el antecedente inmediato de haber derrotado a Sarmiento por 2 a 1 en la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en el estadio Bautista Gargantini. En aquella oportunidad, los goles del elenco mendocino fueron convertidos por Fabrizio Sartori y Alejo Osella, mientras que Junior Marabel descontó para el equipo de Junín.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia quiere repetir el triunfo ante Sarmiento

La Lepra mendocina, que viene de vencer a Huracán de Parque Patricios 2 a 1, intentará aprovechar el presente de su rival para seguir sumando en la Zona B y consolidarse como uno de los protagonistas del campeonato.

Por su parte, el equipo conducido por Facundo Sava necesita recuperarse tras un flojo inicio en la Copa de la Liga Profesional. El Verde perdió los dos encuentros que disputó en el Torneo Clausura: cayó 3 a 2 como local frente a Argentinos Juniors en el debut y luego volvió a perder por el mismo marcador, esta vez como visitante ante Banfield.

Posibles formaciones

Sarmiento (J): Thiago Ayala; Lucas Suárez, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela y Thiago Santamaría; Gabriel Díaz, Elián Giménez y Cristian Zabala; Santiago Salle, Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Temas
Seguí leyendo

La Lepra tuvo todo para ganar, pero se quedó con un empate que dejó un sabor amargo

Deportivo Maipú derrotó 4 a 2 a Atlanta en un partidazo y escaló en la tabla

Una multimillonaria, Pau Gasol y una guerra de inversiones que sacude al fútbol

Gimnasia de Mendoza tuvo un héroe y venció a Unión

El Tomba fue contundente en casa de Ferro y se afianza en el Reducido

Antonelli tiembla, Colapinto se hunde: así queda el Mundial de F1 antes de la vuelta

La fuerte advertencia de Riquelme después del triunfo de Boca por penales

El próximo desafío de Franco Colapinto ya está definido: cuándo vuelve a correr en la Fórmula 1

Lee además
video: los goles del triunfazo de independiente rivadavia ante huracan en el gargantini

Video: los goles del triunfazo de Independiente Rivadavia ante Huracán en el Gargantini
Relegado de River, Maximiliano Salas será jugador de Independiente Rivadavia

La Lepra se refuerza con un ex River: quién es Maximiliano Salas y cómo fue su carrera

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2439 y números ganadores del domingo 2 de agosto

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2439 y números ganadores del domingo 2 de agosto

La nieve no da tregua: así está alta montaña en los primeros días de agosto de 2026.

Nieve en Alta Montaña: tramos habilitados y qué se puede hacer hoy, a casi 20 días del cierre del paso

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1365 del domingo 2 de agosto

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1365 del domingo 2 de agosto

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 2 de agosto: números ganadores del sorteo 3396

Resultados del Quini 6 hoy domingo 2 de agosto: números ganadores del sorteo 3396

Un Súper Niño amenaza al agro mendocino con tormentas más violentas y granizo

Un "Súper Niño" amenaza al agro mendocino con tormentas más violentas y granizo