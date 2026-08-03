Independiente Rivadavia visita Junín y quiere aprovecharse del mal momento de Sarmiento

La Lepra quiere prenderse arriba en la tabla de la zona B.

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El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y será televisado en vivo por la señal ESPN Premium. La Lepra intentará prolongar su buen momento frente a un rival que todavía no ha podido sumar puntos en el certamen.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti llega con el antecedente inmediato de haber derrotado a Sarmiento por 2 a 1 en la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en el estadio Bautista Gargantini. En aquella oportunidad, los goles del elenco mendocino fueron convertidos por Fabrizio Sartori y Alejo Osella, mientras que Junior Marabel descontó para el equipo de Junín.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia quiere repetir el triunfo ante Sarmiento La Lepra mendocina, que viene de vencer a Huracán de Parque Patricios 2 a 1, intentará aprovechar el presente de su rival para seguir sumando en la Zona B y consolidarse como uno de los protagonistas del campeonato.

Por su parte, el equipo conducido por Facundo Sava necesita recuperarse tras un flojo inicio en la Copa de la Liga Profesional. El Verde perdió los dos encuentros que disputó en el Torneo Clausura: cayó 3 a 2 como local frente a Argentinos Juniors en el debut y luego volvió a perder por el mismo marcador, esta vez como visitante ante Banfield. Posibles formaciones Sarmiento (J): Thiago Ayala; Lucas Suárez, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela y Thiago Santamaría; Gabriel Díaz, Elián Giménez y Cristian Zabala; Santiago Salle, Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava. Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.