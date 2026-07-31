¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1? Fecha, horario y todo lo que se sabe

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Por Juan Pablo Strappazzon







Tras un complicado Gran Premio de Hungría, Franco Colapinto tendrá unas semanas de descanso y preparación antes de afrontar un nuevo desafío en la Fórmula 1. En esta nota, te contamos cuándo volverá a correr, dónde será su próxima carrera y el cronograma completo.

El próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1 ya está definido GP de Países Bajos: todo lo que hay que saber sobre la próxima carrera de Franco Colapinto Según la información oficial, luego del tradicional receso de verano europeo, Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine para afrontar un nuevo desafío en la Fórmula 1. El piloto argentino disputará el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort, entre el viernes 21 y el domingo 23 de agosto.

En esa competencia, Colapinto buscará dejar atrás una complicada participación en Hungría y volver a la pelea por sumar puntos importantes para el campeonato. Actualmente, el argentino ocupa la 12° posición del Mundial de Pilotos con 19 unidades y espera mejorar su rendimiento en la segunda mitad de la temporada.

El cronograma del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 es el siguiente:

Viernes 21 de agosto Práctica Libre 1: 7.30 a 8.30 horas

Clasificación Sprint: 11.30 a 12.14 horas Sábado 22 de agosto Sprint: 7.00 a 8.00 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas Domingo 23 de agosto Carrera: 10.00 horas Zandvoort, el circuito donde se disputará el GP, presenta las siguientes características principales: Ubicación: Zandvoort, Países Bajos.

Zandvoort, Países Bajos. Inauguración: 7 de agosto de 1948

7 de agosto de 1948 Longitud: 4,307 kilómetros

4,307 kilómetros Cantidad de curvas: 14

14 Capacidad: 105.000 espectadores

105.000 espectadores Récord de vuelta: 1:11.097, marcado por Lewis Hamilton con Mercedes en 2021

1:11.097, marcado por Lewis Hamilton con Mercedes en 2021 Escapatorias: asfalto y grava

asfalto y grava Principales competencias: Fórmula 1, Fórmula 3 y WTCR