31 de julio de 2026
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Franco Colapinto

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1? Fecha, horario y todo lo que se sabe

Franco Colapinto ya tiene fecha para su próxima carrera en la Fórmula 1. Mirá cuándo volverá a correr, dónde será el GP y todos los horarios.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1? Fecha, horario y todo lo que se sabe

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1? Fecha, horario y todo lo que se sabe

 Por Juan Pablo Strappazzon

Tras un complicado Gran Premio de Hungría, Franco Colapinto tendrá unas semanas de descanso y preparación antes de afrontar un nuevo desafío en la Fórmula 1. En esta nota, te contamos cuándo volverá a correr, dónde será su próxima carrera y el cronograma completo.

El próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1 ya está definido

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GP de Países Bajos: todo lo que hay que saber sobre la próxima carrera de Franco Colapinto

Según la información oficial, luego del tradicional receso de verano europeo, Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine para afrontar un nuevo desafío en la Fórmula 1. El piloto argentino disputará el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort, entre el viernes 21 y el domingo 23 de agosto.

En esa competencia, Colapinto buscará dejar atrás una complicada participación en Hungría y volver a la pelea por sumar puntos importantes para el campeonato. Actualmente, el argentino ocupa la 12° posición del Mundial de Pilotos con 19 unidades y espera mejorar su rendimiento en la segunda mitad de la temporada.

El cronograma del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 es el siguiente:

Viernes 21 de agosto

  • Práctica Libre 1: 7.30 a 8.30 horas
  • Clasificación Sprint: 11.30 a 12.14 horas

Sábado 22 de agosto

  • Sprint: 7.00 a 8.00 horas
  • Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 23 de agosto

  • Carrera: 10.00 horas

Zandvoort, el circuito donde se disputará el GP, presenta las siguientes características principales:

  • Ubicación: Zandvoort, Países Bajos.
  • Inauguración: 7 de agosto de 1948
  • Longitud: 4,307 kilómetros
  • Cantidad de curvas: 14
  • Capacidad: 105.000 espectadores
  • Récord de vuelta: 1:11.097, marcado por Lewis Hamilton con Mercedes en 2021
  • Escapatorias: asfalto y grava
  • Principales competencias: Fórmula 1, Fórmula 3 y WTCR
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