Flavio Briatore fue crítico con Alpine tras el GP de Fórmula 1 de Hungría: "No hemos estado a la altura"

El asesor ejecutivo de Alpine F1 Team , Flavio Briatore , realizó una dura autocrítica luego del Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría , donde la escudería francesa volvió a quedarse fuera de la zona de puntos con Franco Colapinto y Pierre Gasly , un resultado que provocó la pérdida del quinto puesto en el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 .

El equipo francés no logró sumar unidades en Hungaroring , donde Gasly finalizó 12° y el piloto argentino Franco Colapinto terminó 15° , mientras que Racing Bulls aprovechó la oportunidad para superar a Alpine en la clasificación.

"Terminar una carrera sin sumar puntos es decepcionante, sobre todo porque hemos perdido la quinta posición en el Campeonato de Constructores" , expresó Briatore.

El dirigente italiano admitió que la escudería rival mostró un rendimiento superior durante las últimas competencias y no dudó en reconocerlo públicamente.

"El hecho de que Racing Bulls haya vuelto a puntuar con ambos coches nos ha relegado al sexto puesto de la clasificación. Sencillamente, debemos reconocer que ellos han hecho un mejor trabajo en esta fase de la temporada", afirmó.

Uno de los factores que influyó en el resultado fue que Alpine no presentó actualizaciones técnicas en Hungría, a diferencia de varios de sus competidores directos.

Confianza en las mejoras para el GP de Fórmula 1 de Países Bajos

A pesar del complicado presente, Briatore se mostró optimista de cara a las próximas carreras y aseguró que el equipo espera un salto de calidad con las mejoras programadas para el Gran Premio de Países Bajos.

"Sabemos que pronto llegarán novedades y mejoras, y necesitamos dar los grandes pasos adelante de los que somos capaces", sostuvo.

"No hemos estado a la altura"

Antes de cerrar su análisis, el histórico dirigente realizó una nueva autocrítica sobre el rendimiento reciente del equipo.

"No hemos estado a la altura últimamente, pero aún queda media temporada y lo que más importa es dónde terminemos en la última carrera", concluyó.

Mientras tanto, Franco Colapinto permanecerá en Hungaroring para participar esta semana de los ensayos de neumáticos de Pirelli, antes del receso de verano de la Fórmula 1.