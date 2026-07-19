19 de julio de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto terminó décimo en el GP de Bélgica, sumó un punto y volvió a puntuar en la Fórmula 1

Franco Colapinto dio pelea hasta el final y fue recompensado con un punto en Bélgica. Quién fue el ganador.

Franco Colapinto terminó décimo en el GP de Bélgica.

Franco Colapinto terminó décimo en el GP de Bélgica.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó décimo en el Gran Premio de Bélgica y sumó un punto en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1. El argentino tuvo una gran largada que lo dejó en el puesto ocho y, tras el ingreso a los boxes, pudo finalizar las 44 vueltas del circuito de Spa-Francorchamps en la décima posición.

Seguido por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, al que aguantó en las últimas vueltas, en la lucha por la décima posición quedó 11.

Cómo fue la carrera de Franco Colapinto en Bélgica

Luego de haber clasificado 13° el sábado, Colapinto avanzó dos lugares en la grilla por las sanciones recibidas por otros pilotos y largó desde el 11° puesto con neumáticos medios, la misma estrategia elegida por gran parte de la parrilla. El argentino tuvo un inicio espectacular. En los primeros metros realizó una gran maniobra para superar a tres rivales y escalar hasta la octava posición, metiéndose rápidamente en la zona de puntos y mostrando un gran ritmo de carrera.

El ganador de la carrera fue el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, con el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, en el segundo puesto y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, en el tercer lugar. El británico George Russell, compañero de Antonelli, abandonó en la primera vuelta.

Cómo es el circuito del GP de Bélgica de la F1

El circuito de Spa-Francorchamps es el más extenso del calendario y uno de los más icónicos de la categoría. Construido en 1921 y remodelado en 1979, es uno de los siete trazados que formó parte del primer campeonato de la Máxima en 1950. Por su combinación de rectas largas y curvas rápidas y desafiantes, es una de las pistas favoritas de los pilotos. Además, posee la célebre Eau Rouge, la secuencia de curvas más famosa del mundo.

  • Longitud: 7.004 km
  • Vueltas: 44
  • Curvas: 19

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