Fórmula 1: Franco Colapinto destacó el punto conseguido en Bélgica y valoró la remontada en Spa

Franco Colapinto sumó un punto para Alpine en el Gran Premio de Bélgica y volvió a terminar por delante de Pierre Gasly.

Franco Colapinto valoró el décimo puesto conseguido en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 , resultado que le permitió sumar un punto para Alpine tras una carrera de recuperación en Spa-Francorchamps . El argentino aseguró que fue una competencia positiva, pese a los inconvenientes que sufrió con la estrategia y el desgaste de los neumáticos.

" Fue una buena carrera. Feliz con el resultado por haber sumado un punto. Viniendo 12, 13, recuperé puestos ", expresó Franco Colapinto al analizar su actuación después de cruzar la bandera a cuadros en la décima posición.

El piloto argentino explicó que la estrategia del equipo quedó condicionada por la aparición del Virtual Safety Car, situación que complicó el rendimiento de su auto durante el segundo stint. Además, reveló que sufrió un importante desgaste en los neumáticos medios: "Tuvimos mala suerte con la parada bajo Virtual Safety Car y con las gomas medias me estaba costando un poco. Tuve graining y se me abrieron un poco las gomas".

Una vez que montó el compuesto duro, Franco Colapinto recuperó competitividad y comenzó a avanzar nuevamente en el clasificador, aunque reconoció que defenderse en las largas rectas del circuito belga no fue una tarea sencilla.

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El argentino también resaltó los sobrepasos que protagonizó durante la carrera, entre ellos el doble adelantamiento sobre Pierre Gasly y Liam Lawson, además de otra maniobra sobre Nico Hülkenberg. "Lindos sobrepasos, lindas maniobras. Con Hülkenberg también una linda maniobra. Sumar puntos con el auto, que le está costando, es positivo", concluyó.

Colapinto volvió a sumar para Alpine y ya piensa en Hungría

El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 representó otro paso adelante para Franco Colapinto, que volvió a sumar unidades para Alpine y, además, terminó nuevamente por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Hungría, que se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Hungaroring, donde el piloto argentino buscará extender su buen momento y continuar aportando puntos para la escudería francesa.