Lo que dejó la FP3 y la clasificación del GP de Bélgica para Franco Colapinto

Este sábado por la mañana, Franco Colapinto afrontó una jornada clave en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 , donde participó de la tercera práctica libre (FP3) y de la clasificación . En esta nota, repasamos cómo fue su rendimiento y qué le queda este fin de semana.

Desde el inicio de la tercera práctica libre, Franco Colapinto mostró un ritmo competitivo y se lo vio muy enfocado en cada salida a pista . El piloto argentino aprovechó los primeros minutos de la sesión para ubicarse entre los mejores tiempos, llegando incluso a posicionarse dentro del top 10 de manera momentánea.

A lo largo del entrenamiento, la paridad dentro de Alpine volvió a quedar en evidencia, ya que Colapinto y su compañero Pierre Gasly registraron tiempos muy similares durante gran parte de la tanda. La sesión también estuvo marcada por un momento de tensión tras el accidente de Lewis Hamilton , quien perdió el control de su Ferrari en la curva 13 y terminó impactando contra las defensas, provocando importantes daños en la parte trasera de su monoplaza.

En el cierre de la FP3, Colapinto marcó un registro de 1:47.904, suficiente para ubicarse en el 13° puesto , apenas 45 milésimas por delante de Gasly, que finalizó 15°. De esta manera, el argentino completó una sólida última práctica.

Así fue la clasificación de Franco Colapinto en el GP de Bélgica

Ya en la clasificación, el panorama fue muy diferente para Franco Colapinto. A diferencia de los entrenamientos, el argentino nunca logró encontrar el ritmo ideal y, según la transmisión oficial, incluso se lo vio realizando vueltas lentas detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, en busca del momento adecuado para intentar una vuelta rápida.

En la Q1, Colapinto completó su segundo y último intento con un tiempo de 1m46s795, registro que le permitió ubicarse en el 13° puesto, apenas por detrás de Gasly (12°) y a nueve décimas del más rápido de la sesión, Lando Norris. Ese tiempo fue suficiente para avanzar a la siguiente instancia, aunque ya evidenciaba las dificultades para acercarse a los líderes.

En la Q2, la clasificación se volvió cuesta arriba para el piloto argentino. Colapinto no consiguió mantener un ritmo competitivo ni mejorar de manera significativa sus registros, mientras el resto de los pilotos rebajaba sus tiempos en los minutos finales. Finalmente, no logró meterse entre los diez mejores y quedó eliminado en esa instancia, por lo que largará desde la 13ª posición en la carrera de este domingo.

Horarios del GP de Bélgica de Fórmula 1

Domingo 19 de julio