Mundial 2026: por qué Argentina jugará la final con su camiseta titular frente a España Foto: FIFA

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Con el árbitro ya confirmado y ambos seleccionados ultimando su preparación para el encuentro decisivo en Nueva York, la Albiceleste definió que utilizará su camiseta tradicional para mantener una histórica racha positiva en este tipo de instancias.

Argentina repite una sus máximas cábalas para este domingo. Foto: Archivo La Selección Argentina ultima detalles para la final con España El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará conquistar un nuevo título mundial este domingo frente a la Furia Roja. Más allá del planteo táctico y del rendimiento de los futbolistas, la Albiceleste también pondrá el foco en una serie de detalles que considera parte de su preparación, con la intención de repetir la fórmula que le permitió conquistar la tercera estrella frente a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) De esta manera, el 19 de julio Argentina saldrá al MetLife Stadium con la camiseta titular y pantalones blancos, mientras que Emiliano Martínez volverá a vestir de verde para defender el arco. España, por su parte, también utilizará su indumentaria tradicional.

La historia respalda esa elección. Argentina conquistó sus tres Copas del Mundo con la camiseta titular: en 1978 frente a Países Bajos, en 1986 ante Alemania Federal y en 2022 contra Francia. En cambio, cuando disputó finales con la camiseta alternativa azul, cayó en 1930 frente a Uruguay, en 1990 ante Alemania y en 2014 nuevamente frente al seleccionado alemán. En las definiciones más importantes del ciclo de Scaloni, la Selección también mantuvo esta tradición y consiguió consagrarse bicampeona de la Copa América (2021 y 2024), además de conquistar la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.