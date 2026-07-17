17 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: por qué Argentina jugará la final con su camiseta titular frente a España

Con el sueño del bicampeonato intacto, la Selección Argentina ultima los detalles para la decisiva final frente a España, que se disputará este domingo en Nueva York.

Mundial 2026: por qué Argentina jugará la final con su camiseta titular frente a España

Mundial 2026: por qué Argentina jugará la final con su camiseta titular frente a España

Foto: FIFA
Por Sitio Andino Deportes

El domingo, desde las 16 (hora argentina), la Selección Argentina afrontará por segunda vez consecutiva una final de la Copa del Mundo. En esta ocasión, se medirá con España por el título del Mundial 2026, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Con el árbitro ya confirmado y ambos seleccionados ultimando su preparación para el encuentro decisivo en Nueva York, la Albiceleste definió que utilizará su camiseta tradicional para mantener una histórica racha positiva en este tipo de instancias.

Argentina repite una sus máximas cábalas para este domingo.

Argentina repite una sus máximas cábalas para este domingo.

La Selección Argentina ultima detalles para la final con España

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará conquistar un nuevo título mundial este domingo frente a la Furia Roja. Más allá del planteo táctico y del rendimiento de los futbolistas, la Albiceleste también pondrá el foco en una serie de detalles que considera parte de su preparación, con la intención de repetir la fórmula que le permitió conquistar la tercera estrella frente a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022.

La historia respalda esa elección. Argentina conquistó sus tres Copas del Mundo con la camiseta titular: en 1978 frente a Países Bajos, en 1986 ante Alemania Federal y en 2022 contra Francia. En cambio, cuando disputó finales con la camiseta alternativa azul, cayó en 1930 frente a Uruguay, en 1990 ante Alemania y en 2014 nuevamente frente al seleccionado alemán.

En las definiciones más importantes del ciclo de Scaloni, la Selección también mantuvo esta tradición y consiguió consagrarse bicampeona de la Copa América (2021 y 2024), además de conquistar la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Temas
Seguí leyendo

Al estilo Super Bowl: el inesperado cambio que aprobó la FIFA para el entretiempo y los artistas que brillarán en la final

The Guardian afirmó que Reino Unido debería negociar con Argentina por Malvinas

Domingo mundialista en Mendoza: habrá 3.000 policías en las calles y transporte interrumpido

La locura por la final no para: Aerolíneas agregó otro vuelo a Nueva York

A un paso de la eternidad: el increíble récord que puede lograr Scaloni

Ver a Argentina en la final del Mundial ya cuesta una fortuna: cuánto sale viajar desde Mendoza

Mundial 2026: qué dicen los astros sobre la final entre Argentina y España

La Selección llegó a Nueva Jersey y empieza la cuenta regresiva para la gran final

Lee además
Respaldo norteamericano a la acción protagonizada por los jugadores argentinos.

Trump, el más argentino de los norteamericanos: respaldo por la bandera de Malvinas y saludo efusivo con Chiqui Tapia
Gane o pierda, habrá una masiva movilización por la Scaloneta.

¿Ahora sí habrá asueto? Las opciones que analiza Milei para el regreso de la Selección
LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto tuvo un auspicioso inicio en Spa-Francorchamps con un séptimo puesto en la segunda práctica libre.

Colapinto empezó firme en Spa: séptimo en la práctica y por delante de su compañero

Las Más Leídas

El pronóstico del tiempo para este viernes 17 de julio en Mendoza.

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

La DGE oficializó una carrera de montaña a distancia, con alto potencial laboral.

Mendoza lanzó una nueva carrera de montaña, con gran salida laboral

Fuertes nevadas en la zona del túnel internacional.

El estremecedor pronóstico que pone en jaque el tránsito en el Paso a Chile

Cómo estará el Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este viernes 17 de julio.

Alta Montaña: cómo está el Paso Los Libertadores hoy ante el temporal de nieve

Las predicciones astrológicas y las lecturas de tarot volvieron a ganar protagonismo en la previa de la final del Mundial 2026.  

Mundial 2026: qué dicen los astros sobre la final entre Argentina y España