Mundial 2026: Argentina ya está en Nueva Jersey y Scaloni define el equipo para la final ante España

El plantel dirigido por Lionel Scaloni ya se encuentra en Nueva Jersey y este viernes realizará su primera práctica pensando en la final del Mundial 2026.

La Selección argentina ya se instaló en Nueva Jersey para disputar la gran final del Mundial 2026 frente a España . Tras permanecer varias horas en Atlanta , donde realizó un entrenamiento regenerativo luego del triunfo sobre Inglaterra , la delegación emprendió viaje hacia la sede del encuentro decisivo y ya comenzó la preparación para el partido más importante del torneo.

Luego de la victoria en las semifinales, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni organizó una práctica con cargas diferenciadas. Los futbolistas que fueron titulares ante Inglaterra realizaron tareas regenerativas, mientras que aquellos que sumaron pocos minutos o no tuvieron participación trabajaron con mayor intensidad sobre el campo.

Ya instalados en Nueva Jersey , el entrenador comenzará a definir el equipo que buscará conquistar el bicampeonato del mundo. La gran incógnita pasa por conocer si mantendrá el mismo once que venció a los ingleses o si realizará alguna modificación para enfrentar a España .

La Selección argentina realizará este viernes su primera práctica en las cercanías del MetLife Stadium , escenario que albergará la definición del Mundial 2026 .

Durante las próximas horas, Scaloni ajustará los últimos detalles tácticos y físicos antes del compromiso que puede significar una nueva estrella para el fútbol argentino. El plantel llega con un alto nivel de confianza tras eliminar a Inglaterra y buscará sostener ese rendimiento frente al conjunto español.

La FIFA confirmó al árbitro de la final

En las últimas horas, la FIFA oficializó que el esloveno Slavko Vini será el encargado de impartir justicia en la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

El encuentro se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se espera una multitud de hinchas de ambos seleccionados y la atención de millones de espectadores en todo el mundo.

La ilusión argentina, cada vez más cerca

Con el viaje ya completado y el plantel instalado en la sede de la final, la cuenta regresiva comenzó definitivamente para la Selección argentina.

Después de superar a Inglaterra en una semifinal cargada de emociones, el equipo de Lionel Scaloni afrontará el último desafío del Mundial 2026 con el objetivo de derrotar a España y conquistar un nuevo título para la historia del fútbol argentino.