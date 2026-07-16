16 de julio de 2026
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Antonela Roccuzzo

Cumbia, llanto y dedicatoria: el íntimo festejo de Antonela Roccuzzo y las palabras de Shakira

Shakira le dedicó una conmovedora carta a Lionel Messi con un guiño especial para Antonela Roccuzzo tras la histórica clasificación en el Mundial 2026.

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Cumbia, llanto y dedicatoria: el íntimo festejo de Antonela Roccuzzo y las palabras de Shakira 

Por Sitio Andino MuchoShow

Ya pasaron 24 horas de la infartante clasificación de la Selección argentina a una nueva final del mundo y la fiebre no se detiene. En medio de los festejos, un emotivo reconocimiento público de Shakira hacia Antonela Roccuzzo puso en valor el rol de la familia y el soporte emocional detrás de la actuación de Messi en este Mundial 2026.

El conmovedor mensaje de Shakira para Antonela: "Fuerza e inspiración"

La célebre cantante colombiana, quien ha seguido de cerca el desempeño albiceleste en Norteamérica, acudió a sus redes oficiales para dedicarle una sentida carta abierta a Lionel Messi tras el triunfo 2-1 sobre Inglaterra. Sin embargo, el fragmento que más resonó en el ambiente digital fue el reconocimiento explícito que la artista le dedicó a la rosarina: "¡Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza e inspiración para demostrarlo!", expresó con admiración.

La respuesta de Antonela no se hizo esperar; la empresaria compartió el posteo en sus historias de Instagram acompañado de emojis de emoción y profundo agradecimiento. El gesto consolidó un tributo doble donde la contención familiar emerge como el verdadero engranaje oculto del éxito deportivo del diez.

Un festejo "bien argento" en la intimidad que es furor en redes

Fiel a su bajo perfil en los estadios pero sumamente activa en su vida familiar, la rosarina capturó las miradas del mundo con una serie de posteos. Desde su cuenta de TikTok publicó un video que superó rápidamente las 5 millones de reproducciones. En la grabación se la ve bailando en su residencia al ritmo de "La Cumbia de los Trapos" de Yerba Brava, luciendo un buzo blanco con las tres estrellas mundialistas bordadas en el pecho.

Por otra parte, en su feed de Instagram, además de subir postales del encuentro con un sentido "¡Gracias, Dios!", Antonela le dedicó una historia a su esposo con la frase: "¡Qué orgullo más grande! ¡Te amo!".

Tras vivir un partido cargado de momentos de sufrimiento absoluto y lágrimas que se transformaron en euforia, la familia ya prepara el viaje hacia el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La gran final del domingo ante España asoma en el horizonte, y el entorno más íntimo de la Pulga se prepara para darle al capitán la mejor de las energías.

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