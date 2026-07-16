16 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: así será el día después de Argentina tras clasificar a la final ante España

Tras eliminar a Inglaterra, la Selección comenzará con los preparativos de cara a la definición del exigente Mundial 2026. Mirá lo que se viene.

La Selección argentina dejó atrás la euforia por la clasificación a la final del Mundial 2026 y ya piensa en el duelo decisivo frente a España.

La Selección argentina dejó atrás la euforia por la clasificación a la final del Mundial 2026 y ya piensa en el duelo decisivo frente a España.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina dejó atrás la histórica victoria 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y este jueves comenzará a enfocarse de lleno en la gran final frente a España. El plantel dirigido por Lionel Scaloni retomará los entrenamientos en Atlanta antes de viajar a Nueva Jersey, donde se disputará el encuentro decisivo.

El objetivo de Lionel Scaloni es recuperar físicamente a todos los jugadores y comenzar a planificar el partido frente a España, que también llega con descanso tras eliminar a Francia en la otra semifinal.

Argentina viajará a Nueva Jersey para preparar la final

Una vez finalizada la práctica, la delegación argentina emprenderá viaje hacia Nueva Jersey, donde quedará concentrada para disputar la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium.

Allí, el seleccionado nacional intentará conquistar el bicampeonato del mundo en un escenario que trae recuerdos encontrados para Lionel Messi. En ese estadio perdió la final de la Copa América 2016 ante Chile, pero también brilló años antes con un histórico hat-trick frente a Brasil en un amistoso.

La Selección irá por la cuarta estrella

El partido del próximo domingo será la séptima final mundialista en la historia de la Selección argentina, que buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo tras los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022.

Con la ilusión intacta, el equipo de Scaloni intentará cerrar una nueva campaña histórica y defender el título conseguido en Qatar 2022, mientras millones de argentinos ya viven la cuenta regresiva para una final que puede volver a quedar grabada para siempre en la historia del fútbol nacional.

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