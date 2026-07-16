16 de julio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Después del Mundial 2026, ya hay otro Argentina-Inglaterra confirmado y acá te lo contamos

Entrá a la nota y repasá cuándo se verán las caras las selecciones de Argentina e Inglaterra ¿Se tomarán revancha?

El seleccionado argentino de rugby volverá a cruzarse con Inglaterra apenas días después de la histórica semifinal del Mundial 2026 que ganó la Scaloneta.

El seleccionado argentino de rugby volverá a cruzarse con Inglaterra apenas días después de la histórica semifinal del Mundial 2026 que ganó la Scaloneta.

Por Sitio Andino Deportes

El triunfo de la Selección argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no será el único duelo entre ambos países en los próximos días. Este sábado, Los Pumas recibirán al XV de la Rosa en Santiago del Estero por una nueva fecha del Nations Championship, en otro cruce cargado de historia y rivalidad deportiva.

Argentina vs Inglaterra: Los Pumas juegan este sábado en Santiago del Estero

El encuentro se disputará este sábado desde las 16 en el estadio Madre de Ciudades, con el arbitraje del australiano Angus Gardner. Mientras el seleccionado inglés ya confirmó su formación, el equipo dirigido por Felipe Contepomi anunciará su alineación en las próximas horas.

Será el último compromiso como local de Los Pumas en la denominada Serie del Sur, antes de trasladar su actividad a Europa para continuar con el calendario internacional del Nations Championship.

La semifinal del Mundial 2026 también se vivió en la concentración inglesa

La victoria de Argentina sobre Inglaterra por 2-1 en el Mundial 2026 también tuvo repercusiones en la concentración del seleccionado inglés de rugby. Durante la jornada comenzaron a viralizarse imágenes de algunos jugadores siguiendo el partido y de los festejos posteriores.

Uno de los protagonistas fue el tercera línea Henry Pollock, quien días atrás había sido filmado realizando gestos provocadores hacia hinchas argentinos mientras el plantel inglés recorría la zona del Obelisco. El joven de 21 años es reconocido por su personalidad desafiante dentro y fuera de la cancha y volverá a ser una de las figuras del equipo británico.

Los Pumas buscarán cerrar con una victoria la Serie del Sur

El partido frente a Inglaterra representa una buena oportunidad para que el seleccionado argentino cierre con una victoria su participación como local en el torneo antes de iniciar la gira europea.

Tras este compromiso, el equipo de Felipe Contepomi afrontará tres exigentes compromisos en noviembre, cuando visite a Irlanda, Italia y Francia, en la continuidad del Nations Championship. Mientras tanto, el deporte argentino volverá a vivir un nuevo capítulo de una rivalidad histórica entre Argentina e Inglaterra, apenas unos días después del inolvidable triunfo de la Selección en el Mundial 2026.

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