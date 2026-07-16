Después del Mundial 2026, ya hay otro Argentina-Inglaterra confirmado y acá te lo contamos

El seleccionado argentino de rugby volverá a cruzarse con Inglaterra apenas días después de la histórica semifinal del Mundial 2026 que ganó la Scaloneta.

El triunfo de la Selección argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no será el único duelo entre ambos países en los próximos días. Este sábado, Los Pumas recibirán al XV de la Rosa en Santiago del Estero por una nueva fecha del Nations Championship , en otro cruce cargado de historia y rivalidad deportiva.

El encuentro se disputará este sábado desde las 16 en el estadio Madre de Ciudades , con el arbitraje del australiano Angus Gardner . Mientras el seleccionado inglés ya confirmó su formación, el equipo dirigido por Felipe Contepomi anunciará su alineación en las próximas horas.

¡El sábado en Santiago del Estero ante Inglaterra! ¡Vamos nosotros! ¿Listos para alentar? Nations Championship Inglaterra 18 de julio 16:00 h Estadio Único Madre de Ciudades Conseguí tu entrada exclusivamente por Ticketek: https://t.co/koM9nLMRpL pic.twitter.com/vB9awHHXMY

Será el último compromiso como local de Los Pumas en la denominada Serie del Sur , antes de trasladar su actividad a Europa para continuar con el calendario internacional del Nations Championship .

La victoria de Argentina sobre Inglaterra por 2-1 en el Mundial 2026 también tuvo repercusiones en la concentración del seleccionado inglés de rugby. Durante la jornada comenzaron a viralizarse imágenes de algunos jugadores siguiendo el partido y de los festejos posteriores.

Los festejos de todo un país ¡Revivimos la emoción de ayer! ¡Vamos @Argentina ! pic.twitter.com/uXajNeQprO

Uno de los protagonistas fue el tercera línea Henry Pollock, quien días atrás había sido filmado realizando gestos provocadores hacia hinchas argentinos mientras el plantel inglés recorría la zona del Obelisco. El joven de 21 años es reconocido por su personalidad desafiante dentro y fuera de la cancha y volverá a ser una de las figuras del equipo británico.

Los Pumas buscarán cerrar con una victoria la Serie del Sur

El partido frente a Inglaterra representa una buena oportunidad para que el seleccionado argentino cierre con una victoria su participación como local en el torneo antes de iniciar la gira europea.

Tras este compromiso, el equipo de Felipe Contepomi afrontará tres exigentes compromisos en noviembre, cuando visite a Irlanda, Italia y Francia, en la continuidad del Nations Championship. Mientras tanto, el deporte argentino volverá a vivir un nuevo capítulo de una rivalidad histórica entre Argentina e Inglaterra, apenas unos días después del inolvidable triunfo de la Selección en el Mundial 2026.