Mundial 2026: la impresionante estadística de la Selección argentina con Lionel Scaloni en los mano a mano

La victoria sobre Inglaterra estiró una impresionante racha de la Selección argentina en cruces eliminatorios durante el ciclo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026.

La Selección argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en Atlanta y avanzó a la final del Mundial 2026 , donde enfrentará a España . Con este nuevo triunfo en un partido decisivo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni alcanzó una estadística que refleja la enorme solidez del ciclo: ganó 17 de los 18 mano a mano que disputó desde la llegada del entrenador.

Desde que asumió como entrenador de la Selección, Scaloni construyó una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol argentino. El triunfo sobre Inglaterra amplió un registro que contempla partidos de eliminación directa, finales y definiciones a encuentro único.

En total, Argentina ganó 17 de los 18 cruces disputados bajo el mando del entrenador santafesino. La única derrota se produjo en la semifinal de la Copa América 2019 , cuando cayó 2-0 frente a Brasil . Desde aquella noche, la Albiceleste acumula 16 victorias consecutivas en este tipo de compromisos.

La racha comenzó a consolidarse con el tercer puesto en la Copa América 2019 y luego se extendió con las conquistas de la Copa América 2021 , la Finalissima 2022 , el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 .

En el Mundial 2026, Argentina eliminó sucesivamente a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, manteniendo intacta una estadística que ya forma parte de la identidad del ciclo de Scaloni.

Los títulos que respaldan el ciclo de Lionel Scaloni

Los números en los cruces decisivos se reflejan también en los resultados. Bajo la conducción de Scaloni, la Selección conquistó dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de volver a instalarse en una nueva final de la Copa del Mundo.

La capacidad para responder en los momentos de máxima presión se transformó en uno de los sellos distintivos de este equipo, que combina personalidad, jerarquía y eficacia en los partidos más importantes.

España, el último desafío para seguir haciendo historia

La próxima prueba será la final frente a España, que eliminó a Francia en la otra semifinal y buscará conquistar su segundo título mundial.

Para Lionel Scaloni y su plantel será una nueva oportunidad de seguir alimentando una estadística extraordinaria y de alcanzar el bicampeonato mundial, un logro que consolidaría a esta generación entre las más grandes de la historia del fútbol argentino.