16 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la impresionante estadística de la Selección argentina con Lionel Scaloni en los mano a mano

La Selección se metió en la definición del exigente Mundial 2026. Entrá a la nota y repasá todos los números de la Scaloneta.

La victoria sobre Inglaterra estiró una impresionante racha de la Selección argentina en cruces eliminatorios durante el ciclo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026.

La victoria sobre Inglaterra estiró una impresionante racha de la Selección argentina en cruces eliminatorios durante el ciclo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en Atlanta y avanzó a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España. Con este nuevo triunfo en un partido decisivo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni alcanzó una estadística que refleja la enorme solidez del ciclo: ganó 17 de los 18 mano a mano que disputó desde la llegada del entrenador.

Mundial 2026: la impresionante estadística de Lionel Scaloni en partidos eliminatorios

Desde que asumió como entrenador de la Selección, Scaloni construyó una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol argentino. El triunfo sobre Inglaterra amplió un registro que contempla partidos de eliminación directa, finales y definiciones a encuentro único.

El recorrido de Argentina en los mano a mano de la era Scaloni

La racha comenzó a consolidarse con el tercer puesto en la Copa América 2019 y luego se extendió con las conquistas de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En el Mundial 2026, Argentina eliminó sucesivamente a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, manteniendo intacta una estadística que ya forma parte de la identidad del ciclo de Scaloni.

Los títulos que respaldan el ciclo de Lionel Scaloni

Los números en los cruces decisivos se reflejan también en los resultados. Bajo la conducción de Scaloni, la Selección conquistó dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de volver a instalarse en una nueva final de la Copa del Mundo.

La capacidad para responder en los momentos de máxima presión se transformó en uno de los sellos distintivos de este equipo, que combina personalidad, jerarquía y eficacia en los partidos más importantes.

España, el último desafío para seguir haciendo historia

La próxima prueba será la final frente a España, que eliminó a Francia en la otra semifinal y buscará conquistar su segundo título mundial.

Para Lionel Scaloni y su plantel será una nueva oportunidad de seguir alimentando una estadística extraordinaria y de alcanzar el bicampeonato mundial, un logro que consolidaría a esta generación entre las más grandes de la historia del fútbol argentino.

Temas
Seguí leyendo

Argentina cambia el chip: recuperación, viaje y foco total en la final

Mundial 2026: la botella de Jordan Pickford con un "machete" para los penales sorprendió a Messi y a la Selección

La locura por ver a Argentina en la final disparó las entradas a precios impensados

Aerolíneas Argentinas suma vuelos especiales para acompañar a la Selección en la final

Riñas, detenidos y policías heridos en Mendoza: el balance de los festejos tras el partido de la Selección Argentina

Tomás Roncero picanteó la final y apuntó contra Argentina: "Van agrandados"

"El que no salta": el festejo de Colapinto por el pase de Argentina a la final

"Mirá, Leo": Chiqui Tapia revivió el meme del "secanuca" tras eliminar a Inglaterra

Lee además
Javier Milei habló del reclamo por las Malvinas, tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra.

Javier Milei, sobre las Malvinas: "Las vamos a recuperar en el plano diplomático"
El seleccionado argentino de rugby volverá a cruzarse con Inglaterra apenas días después de la histórica semifinal del Mundial 2026 que ganó la Scaloneta.

Está confirmado el próximo partido de Argentina-Inglaterra: cuándo y dónde es
LO QUE SE LEE AHORA
Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez exhibieron una bandera de las Islas Malvinas durante los festejos tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

¿Puede sancionar la FIFA a Argentina por la bandera de Malvinas?

Las Más Leídas

La conductora de la camioneta debió ser resguardada porque algunos transeúntes intentaron agredirla. 

Tupungato: indignación por una conductora ebria que atropelló a una niña

Alerta por Zonda en Mendoza.

Continúa el viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Las amargas portadas de la prensa inglesa tras caer frente a la Selección de fútbol de Argentina: “Crueldad”

Las amargas portadas de la prensa inglesa tras caer frente a la Selección de fútbol de Argentina: "Crueldad"

Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez exhibieron una bandera de las Islas Malvinas durante los festejos tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

¿Puede sancionar la FIFA a Argentina por la bandera de Malvinas?

Temporal de nieve en Mendoza: el pedido de Defensa Civil a los pobladores de alta montaña.

Nieve en Mendoza: alerta clave para pobladores de alta montaña