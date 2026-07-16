Mundial 2026: la impresionante estadística de la Selección argentina con Lionel Scaloni en los mano a mano

La Selección argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en Atlanta y avanzó a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España. Con este nuevo triunfo en un partido decisivo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni alcanzó una estadística que refleja la enorme solidez del ciclo: ganó 17 de los 18 mano a mano que disputó desde la llegada del entrenador.
Mundial 2026: la impresionante estadística de Lionel Scaloni en partidos eliminatorios
Desde que asumió como entrenador de la Selección, Scaloni construyó una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol argentino. El triunfo sobre Inglaterra amplió un registro que contempla partidos de eliminación directa, finales y definiciones a encuentro único.
El recorrido de Argentina en los mano a mano de la era Scaloni
La racha comenzó a consolidarse con el tercer puesto en la Copa América 2019 y luego se extendió con las conquistas de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.
En el Mundial 2026, Argentina eliminó sucesivamente a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, manteniendo intacta una estadística que ya forma parte de la identidad del ciclo de Scaloni.
Los títulos que respaldan el ciclo de Lionel Scaloni
Los números en los cruces decisivos se reflejan también en los resultados. Bajo la conducción de Scaloni, la Selección conquistó dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de volver a instalarse en una nueva final de la Copa del Mundo.
La capacidad para responder en los momentos de máxima presión se transformó en uno de los sellos distintivos de este equipo, que combina personalidad, jerarquía y eficacia en los partidos más importantes.
España, el último desafío para seguir haciendo historia
La próxima prueba será la final frente a España, que eliminó a Francia en la otra semifinal y buscará conquistar su segundo título mundial.
Para Lionel Scaloni y su plantel será una nueva oportunidad de seguir alimentando una estadística extraordinaria y de alcanzar el bicampeonato mundial, un logro que consolidaría a esta generación entre las más grandes de la historia del fútbol argentino.