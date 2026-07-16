16 de julio de 2026
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Provincia de Mendoza

El balance de los festejos por el triunfo de Argentina: detenidos y varios policías heridos en la Provincia de Mendoza

La Policía de Mendoza realizó un balance de lo que dejaron los festejos en la Provincia de Mendoza por el triunfo de la Selección Argentina.

Miles de mendocinos salieron a las calles y no faltaron los inadaptados de siempre.&nbsp;

Miles de mendocinos salieron a las calles y no faltaron los inadaptados de siempre. 

 Por Pablo Segura

El Ministerio de Seguridad dio a conocer el balance oficial del operativo desplegado en toda la Provincia de Mendoza durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026. Como saldo, se registraron 41 personas detenidas o aprehendidas, 14 efectivos de la Policía de Mendoza lesionados y algunos móviles policiales con daños provocados durante los incidentes.

Los procedimientos se llevaron a cabo en los principales puntos de concentración de la provincia, donde miles de hinchas celebraron el triunfo del seleccionado argentino. Si bien la mayoría de los festejos transcurrió con normalidad, se produjeron episodios aislados que obligaron a la intervención de la Policía de Mendoza y derivaron en actuaciones judiciales.

De acuerdo con el informe oficial, del total de personas demoradas, 22 fueron aprehendidas por infracción a la Ley 6722, 9 por contravenciones y 10 quedaron detenidas por distintos delitos, en el marco del amplio operativo de seguridad dispuesto para el Mundial 2026.

El detalle del operativo en la Provincia de Mendoza

El reporte difundido por el Ministerio de Seguridad indicó además que 14 efectivos policiales resultaron lesionados durante los operativos desplegados en distintos departamentos. Seis de ellos pertenecen al Gran Mendoza, cinco a la Zona Sur y tres a la Zona Este, mientras que en el Valle de Uco no se registraron policías heridos.

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En cuanto a las personas detenidas o aprehendidas, el mayor número de procedimientos se concentró en la Zona Este, con 15 casos, seguida por la Zona Sur con 11. En el Valle de Uco hubo 9 detenidos o aprehendidos y en el Gran Mendoza se contabilizaron 6.

Las autoridades señalaron que el dispositivo de seguridad contó con la participación de la Policía de Mendoza en todos los oasis de la Provincia de Mendoza, con controles preventivos y patrullajes en los principales lugares de concentración de hinchas.

Desde el Gobierno provincial destacaron que, pese a los incidentes aislados que dejaron detenidos, policías heridos y algunos móviles dañados, el operativo permitió contener las situaciones de violencia y garantizar el desarrollo de los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026.

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