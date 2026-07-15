15 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol

Mundial 2026: el transporte está garantizado, pero advierten por posibles desvíos y demoras

El servicio de micros en Mendoza funcionará con normalidad para la semifinal del Mundial 2026. El comercio cierra a las 15 y habrá 500 efectivos en las calles.

Mundial 2026: el transporte está garantizado, pero advierten por posibles desvíos y demoras.

Mundial 2026: el transporte está garantizado, pero advierten por posibles desvíos y demoras.

 Por Natalia Mantineo

Si bien la provincia de Mendoza aseguró el servicio de transporte para el choque entre Argentina- Inglaterra, desde la Subsecretaría de Transporte advirtieron que podrían registrarse demoras, por posibles desvíos viales tras la semifinal del Mundial 2026. En tanto, el comercio cerrará sus puertas a las 15.

Si bien la decisión fue oficializada por las autoridades de Gobierno, la medida no fue bien vista por los choferes de colectivos, ya que preferían ver el partido en sus hogares y, sobre todo, resguardarse ante posibles incidentes. De hecho, ya varios trabajadores, sobre todo del grupo 600, han avisado a los pasajeros que a las 14 no funcionarán más y que prevean cómo regresar a sus hogares.

Más allá de este panorama, el servicio está garantizado y las unidades transitarán por las calles con las frecuencias establecidas.

Mundial 2026: en Mendoza, el transporte funcionará con sus frecuencias habituales.

Mundial 2026: en Mendoza, el transporte funcionará con sus frecuencias habituales.

Mundial 2026: la recomendación de Transporte

Frente a este panorama, desde la cartera conducida por Luis Borrego pidieron a los usuarios planificar sus viajes con bastante tiempo de anticipación. Asimismo, indicaron a Sitio Andino que "en la App de Mendotran se puede consultar por posibles desvíos o alteraciones viales".

Si bien las frecuencias serán las habituales, no descartan que se produzcan desvíos de recorridos o demoras generalizadas en las horas posteriores al partido, dependiendo de la concentración de hinchas y los festejos en las calles mendocinas.

"Es difícil prever las zonas en las que habrá desvíos, por ello, recomendamos a los usuarios estar atentos a las notificaciones de la App", refirieron.

Las mayores complicaciones podrían generarse tras el partido entre Argentina e Inglaterra.

Las mayores complicaciones podrían generarse tras el partido entre Argentina e Inglaterra.

Protocolo de seguridad en las calles

Ante el temor de incidentes en las unidades como los registrados en partidos anteriores, las autoridades definieron un esquema de prevención y acción rápida.

En caso de que alguna unidad de transporte sufra un altercado o agresión por parte de los simpatizantes, los choferes tienen la instrucción directa de comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 911 para solicitar asistencia policial urgente.

Para la ocasión, el Gobierno de Mendoza ha dispuesto un fuerte operativo de seguridad en las calles que incluirá la presencia de 500 efectivos policiales.

Cómo funcionará el comercio en Mendoza

Desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys), indicaron que los comercios de la zona céntrica cerrarán sus puertas a partir de las 15. Una decisión que fue decidida tras una encuesta entre los propietarios de los locales.

El comercio atenderá hasta las 15.

El comercio atenderá hasta las 15.

Si bien en un principio, la recomendación era cerrar entre las 14 y las 15, finalmente se optó por las 15. Cabe aclarar que luego del partido difícilmente los comercios vuelvan a abrir sus puertas.

Por su parte, los locales gastronómicos mantendrán su actividad de manera habitual, ya que esperan una importante afluencia de clientes durante la transmisión del encuentro.

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