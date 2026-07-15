Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 15 de julio.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 15 de julio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En la Intersección de calle Los Sifones y Ruta Provincial N°202 y áreas adyacentes; Jaime Prats. De 10.00 a 12.00 h.

– Entre calles República de Siria, Los Sauces, Balloffet y Cuartara Juan. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle El Indio, hacia el oeste de Furlotti y áreas adyacentes; Eugenio bustos. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Quiroga y Constantini, hacia el norte de calle Canal Uco y zonas aledañas; Eugenio Bustos. De 9.30 a 13.30 h.

– En Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), entre Nueva Furno y Calle C. Afecta calle Valderrama, entre Calle B y El Álamo. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Filipini, entre La Gloria y Benito Aranda; Villa Bastias. De 9.45 a 13.45 h.

– En Ruta Provincial N°92 (o Quintana), entre calles General San Martín y José Fuerte; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

#MantenimientosPreventivos @Edemsa informa que afectará el servicio en las siguientes zonas y horarios para realizar #TrabajosDeMejora Consultá https://t.co/jRcm9Mcl8s si durante la semana tu distribuidora realizará trabajos en tu zona. pic.twitter.com/Z9hUQGFOoC

– En la intersección de calles Del Bosque y Proyectada 1169. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Las Margaritas, Quintana, Proyectada I186 y Proyectada I187; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Víctor Hugo, entre Falucho y callejón Atencio; La Primavera. De 11.15 a 14.00 h.

– En calle Larrea, entre Las Marías y Viamonte; Chacras de Coria. De 9.30 a 12.00 h.

– En calle Viamonte, entre Mitre y Larrea; Chacras de Coria. De 9.30 a 12.00 h.

– En Cerro Los Peralitos, hacia el este de Los Chavannes. En calle El Nevado, hacia el norte de Los Peralitos y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Villanueva, Rama 04 y Ruta Provincial N°36. Afecta callejón Guerrero y zonas aledañas; Tres de Mayo. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles La Pampa, Antártida Argentina, Río Tunuyán y Proyectada 71. En barrio Altos del Oeste II y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Buenos Vecinos, en Loteo Las Rosas IV y áreas adyacentes; Los Corralitos. De 10.00 a 12.00 h.

– En calle Azcuénaga, hacia el norte de San Francisco del Monte y zonas aledañas; San Francisco del Monte. De 8.45 a 11.00 h.

– Entre calles Elpidio Gonzáles, Miguel Azcuénaga, Estrada y San Francisco del Monte, en Loteo Calle Tuyutí y Club de Campo y áreas adyacentes; San Francisco del Monte. De 9.15 a 13.15 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. EDEMSA

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas