15 de julio de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 15 de julio

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 15 de julio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 15 de julio.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 15 de julio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 15 de julio

Guaymallén

  • – Entre calles Elpidio Gonzáles, Miguel Azcuénaga, Estrada y San Francisco del Monte, en Loteo Calle Tuyutí y Club de Campo y áreas adyacentes; San Francisco del Monte. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Azcuénaga, hacia el norte de San Francisco del Monte y zonas aledañas; San Francisco del Monte. De 8.45 a 11.00 h.

  • – En calle Buenos Vecinos, en Loteo Las Rosas IV y áreas adyacentes; Los Corralitos. De 10.00 a 12.00 h.

Las Heras

  • – Entre calles La Pampa, Antártida Argentina, Río Tunuyán y Proyectada 71. En barrio Altos del Oeste II y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • – Entre calles Villanueva, Rama 04 y Ruta Provincial N°36. Afecta callejón Guerrero y zonas aledañas; Tres de Mayo. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

  • – En Cerro Los Peralitos, hacia el este de Los Chavannes. En calle El Nevado, hacia el norte de Los Peralitos y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Viamonte, entre Mitre y Larrea; Chacras de Coria. De 9.30 a 12.00 h.

  • – En calle Larrea, entre Las Marías y Viamonte; Chacras de Coria. De 9.30 a 12.00 h.

Maipú

  • – En calle Víctor Hugo, entre Falucho y callejón Atencio; La Primavera. De 11.15 a 14.00 h.

  • – Entre calles Las Margaritas, Quintana, Proyectada I186 y Proyectada I187; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En la intersección de calles Del Bosque y Proyectada 1169. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • – En Ruta Provincial N°92 (o Quintana), entre calles General San Martín y José Fuerte; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

  • – En calle Filipini, entre La Gloria y Benito Aranda; Villa Bastias. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), entre Nueva Furno y Calle C. Afecta calle Valderrama, entre Calle B y El Álamo. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

  • – En calle Quiroga y Constantini, hacia el norte de calle Canal Uco y zonas aledañas; Eugenio Bustos. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle El Indio, hacia el oeste de Furlotti y áreas adyacentes; Eugenio bustos. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles República de Siria, Los Sauces, Balloffet y Cuartara Juan. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre Calle 4, Valdez, Calle 8 y Ruta Nacional N°143; Atuel Norte. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En la Intersección de calle Los Sifones y Ruta Provincial N°202 y áreas adyacentes; Jaime Prats. De 10.00 a 12.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

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