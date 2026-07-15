Durante la mañana y tarde de este miércoles 15 de julio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.
En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 15 de julio
Guaymallén
– Entre calles Elpidio Gonzáles, Miguel Azcuénaga, Estrada y San Francisco del Monte, en Loteo Calle Tuyutí y Club de Campo y áreas adyacentes; San Francisco del Monte. De 9.15 a 13.15 h.
– En calle Azcuénaga, hacia el norte de San Francisco del Monte y zonas aledañas; San Francisco del Monte. De 8.45 a 11.00 h.
– En calle Buenos Vecinos, en Loteo Las Rosas IV y áreas adyacentes; Los Corralitos. De 10.00 a 12.00 h.
Las Heras
– Entre calles La Pampa, Antártida Argentina, Río Tunuyán y Proyectada 71. En barrio Altos del Oeste II y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
– Entre calles Villanueva, Rama 04 y Ruta Provincial N°36. Afecta callejón Guerrero y zonas aledañas; Tres de Mayo. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
– En Cerro Los Peralitos, hacia el este de Los Chavannes. En calle El Nevado, hacia el norte de Los Peralitos y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.
– En calle Viamonte, entre Mitre y Larrea; Chacras de Coria. De 9.30 a 12.00 h.
– En calle Larrea, entre Las Marías y Viamonte; Chacras de Coria. De 9.30 a 12.00 h.
Maipú
– En calle Víctor Hugo, entre Falucho y callejón Atencio; La Primavera. De 11.15 a 14.00 h.
– Entre calles Las Margaritas, Quintana, Proyectada I186 y Proyectada I187; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.
– En la intersección de calles Del Bosque y Proyectada 1169. De 9.00 a 13.00 h.
Desconectar los electrodomésticos para evitar daños
Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.
Informarse: consultar los avisos de EDEMSA
Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.
Tener un kit de emergencia básico a mano
Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:
Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
Una radio a pilas.
Agua y alimentos no perecederos.
Un botiquín de primeros auxilios.
Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.
EDEMSA
Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente
Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas