Qué es el percarbonato de sodio, el producto de limpieza que se volvió viral y promete sacar las manchas más difíciles

El percarbonato de sodio se convirtió en la nueva estrella de la limpieza del hogar

Las redes sociales tienen un nuevo protagonista entre los productos de limpieza del hogar : el percarbonato de sodio . Conocido por muchos como el "polvo mágico", este compuesto comenzó a ganar popularidad gracias a videos que muestran cómo elimina manchas difíciles, devuelve el blanco a las prendas y ayuda a limpiar desde utensilios de cocina hasta juntas de cerámicos.

Aunque muchos lo confunden con el bicarbonato , y para muchos parece una novedad, lo cierto es que el percarbonato de sodio existe desde hace décadas y se utiliza tanto en productos de limpieza industriales como domésticos. En Argentina puede conseguirse en ferreterías, casas de productos de limpieza y comercios especializados , con un precio que ronda los $10.000 por kilo , dependiendo de la marca y la pureza.

El percarbonato de sodio es un compuesto sólido formado por carbonato de sodio (soda de lavar) y peróxido de hidrógeno , más conocido como agua oxigenada.

Cuando entra en contacto con agua caliente o tibia, libera oxígeno activo. Ese proceso produce una acción limpiadora y blanqueadora capaz de desprender manchas, eliminar restos orgánicos y neutralizar olores.

A diferencia de la lavandina, no contiene cloro, por lo que muchas personas lo eligen para tareas de limpieza donde buscan un producto menos agresivo y sin el característico olor fuerte.

¿Para qué sirve?

Una de las razones de su éxito es su versatilidad. Puede utilizarse en distintas tareas del hogar, siempre respetando las recomendaciones del fabricante.

Entre los usos más habituales se encuentran:

Blanquear ropa blanca y recuperar prendas amarillentas.

Eliminar manchas de café, vino, té o comida.

Limpiar repasadores y toallas.

Quitar malos olores de la ropa deportiva.

Higienizar tachos de basura.

Limpiar ollas y utensilios con restos de grasa quemada.

Recuperar juntas de cerámicos.

Limpiar superficies de cocina y baño.

En la mayoría de los casos se utiliza disuelto en agua tibia o caliente, ya que el oxígeno activo se libera con mayor eficacia a temperaturas elevadas.

El percarbonato de sodio es un compuesto sólido formado por carbonato de sodio (soda de lavar) y peróxido de hidrógeno, más conocido como agua oxigenada.

¿Por qué se volvió viral?

En plataformas como TikTok e Instagram abundan los videos donde usuarios muestran el "antes y después" de distintas limpiezas utilizando percarbonato de sodio.

Desde zapatillas que recuperan su color original hasta repasadores completamente blancos después de un remojo, el producto se convirtió en uno de los favoritos de quienes siguen las tendencias de limpieza del hogar.

Además, muchos destacan que puede reemplazar varios productos específicos, lo que simplifica las tareas domésticas.

¿Es lo mismo que el bicarbonato de sodio?

No. Aunque sus nombres son parecidos, son productos completamente diferentes. El bicarbonato de sodio se utiliza principalmente para neutralizar olores, realizar limpiezas suaves o incluso en cocina.

El percarbonato de sodio, en cambio, libera oxígeno activo, por lo que tiene un poder blanqueador y quitamanchas mucho mayor.

¿Tiene ventajas frente a la lavandina?

No necesariamente uno reemplaza al otro, ya que cumplen funciones diferentes.

Entre las ventajas que muchos usuarios destacan del percarbonato de sodio aparecen:

No contiene cloro.

No deja olor fuerte.

Ayuda a preservar mejor los tejidos blancos.

Es apto para múltiples superficies.

Se descompone en agua, oxígeno y carbonato de sodio después de su uso.

Sin embargo, la lavandina sigue siendo un desinfectante de alta eficacia cuando se utiliza correctamente, especialmente para eliminar microorganismos en determinadas superficies.

Cómo usarlo de forma segura

Aunque suele considerarse un producto seguro para uso doméstico, conviene seguir algunas recomendaciones:

Utilizar guantes si se manipula durante períodos prolongados.

No mezclar con ácidos ni con otros productos químicos de limpieza.

Guardarlo en un lugar seco, ya que la humedad puede hacer que pierda eficacia.

Mantenerlo fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Probar primero en una zona poco visible cuando se vaya a usar sobre telas delicadas o superficies sensibles.

También es importante recordar que no todos los tejidos toleran el mismo tipo de limpieza. Por ejemplo, prendas de lana, seda o cuero pueden dañarse con este tipo de productos.