Tras el video viral de una llama en un auto, presentaron una denuncia por maltrato animal

El director de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, Ignacio Haudet, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por el caso de la llama trasladada en un auto en los festejos por el triunfo de Argentina.

El video de una llama asomando la cabeza por la ventanilla de un automóvil mientras circulaba en una caravana de festejos en el departamento de La Paz generó un fuerte repudio en las redes sociales y ahora derivó en una denuncia penal. El director de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, Ignacio Haudet , confirmó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por considerar que el episodio constituye un caso de maltrato animal.

La presentación fue realizada luego de que las imágenes se viralizaran durante el fin de semana. " Para mí constituye claramente una situación de maltrato animal ", afirmó Haudet en diálogo con Aconcagua Radio.

El funcionario explicó que decidió realizar la denuncia luego de ver el video en las redes sociales y remarcó que lo hizo a título personal , más allá de su rol dentro del Gobierno provincial.

"Más allá de mi función como funcionario público, creo que como ciudadanos no podemos permitir el sometimiento de un ser vivo a una situación que no le es propia", sostuvo.

Según describió, el animal fue subido de manera forzada al vehículo y expuesto en una caravana únicamente con el objetivo de generar repercusión.

"No estaban trasladando al animal hacia algún lugar. Se lo subió forzosamente al auto, se lo sacó por la ventanilla y se lo llevó en una caravana. Desconozco cuál fue el propósito de esa persona, pero para mí eso es maltrato", expresó.

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Haudet aclaró que será la Justicia la que determine si efectivamente existió un delito y las eventuales responsabilidades de quienes participaron del hecho.

Buscan identificar al conductor del vehículo

El titular del Ecoparque señaló que, hasta el momento, no lograron identificar al responsable debido a que la patente del automóvil no puede apreciarse con claridad en el video.

Por ese motivo, indicó que mantuvo conversaciones con otros funcionarios para intentar obtener más información sobre el vehículo y su propietario.

Asimismo, confirmó que informó sobre la situación a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien respaldó la decisión de avanzar con la denuncia.

"Coincidimos en que lo que se hizo está mal y que corresponde que actúe la Justicia", resumió.

"No importa quién sea, lo que hizo está mal"

Durante la entrevista también fue consultado sobre versiones que indicaban que quien trasladó la llama sería un empleado estatal. Sin embargo, Haudet aseguró que desconoce la identidad de la persona y evitó especular.

"Sea funcionario o no, lo importante es que lo que hizo está mal. No se trata de salir a buscar culpables, sino de marcar que este tipo de conductas no pueden naturalizarse", afirmó.

Además, consideró que una eventual sanción debería tener un carácter ejemplificador para desalentar situaciones similares.

Qué hacer ante un posible caso de maltrato o tráfico de fauna

Durante la entrevista, el director de Biodiversidad y Ecoparque también aprovechó para recordar cómo deben actuar los ciudadanos cuando observan animales en situaciones sospechosas.

Explicó que, en caso de detectar un posible hecho de maltrato o de tenencia ilegal de fauna, la recomendación es llamar al 911, para que intervengan la Policía Rural y los organismos competentes.

Además, señaló que Mendoza trabaja de manera coordinada con el Iscamen, fuerzas de seguridad y distintos puestos de control para prevenir el tráfico ilegal de fauna silvestre.

"Muchas de las aves que luego liberamos en el Ecoparque provienen justamente de incautaciones realizadas en procedimientos por tráfico ilegal", explicó.

Aunque aclaró que las llamas no forman parte de la fauna silvestre cuya protección depende directamente de su área, insistió en que cualquier situación que implique sufrimiento de un animal debe ser investigada por la Justicia.

"La prioridad es que estos hechos no se naturalicen. Si una persona presencia una situación similar, debe denunciarla para que podamos actuar", concluyó.